Y.SPOT : La coopération au service de l'innovation

Communiqué de presse

GRENOBLE, LE 27 MAI 2021

La coopération au service de l'innovation

Ce jeudi 27 mai, un an et quatre mois après l'inauguration du Y.SPOT Labs, les grandes parties prenantes du projet Y.SPOT se sont réunies afin de faire un point sur l'évolution de ce lieu dédié à l'innovation collaborative. Jean-Pierre Gaillard et Pierre Fort, respectivement Président et Directeur Général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, aux côtés de Stéphane Siebert, Directeur de la recherche technologique du CEA et de Charl Snyman, Directeur du site HP Grenoble et Vice-Président HP Inc., sont revenus sur la genèse du projet, ses prochaines évolutions, et toute la création de valeur qu'il apporte à notre région.

Y.SPOT : un projet unique réalisé en plusieurs étapes

Soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l'Isère, Y.SPOT Labs est le premier édifice entièrement géré par le CEA et connecté à ses équipes de R&D. Son voisin, Y.SPOT Partners, viendra naturellement compléter ce lieu emblématique à la fin de l'année.

Ce projet d'envergure, né de l'impulsion du CEA et du rapprochement du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes avec la ville de Grenoble, la CDC, Mutualia et la SEM InnoVia, vient de franchir une nouvelle étape avec l'intégration d'un leader mondial dans ses locaux : HP France. Ainsi, le CEA, le Village by CA, l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, et HP France avec les 500 salariés de son site grenoblois, seront les premiers locataires à s'installer dans les 9 838 m2 de surface du bâtiment Y.SPOT Partners.

En tant que financeur incontournable de notre territoire, il est de notre responsabilité d'investir dans des projets d'ampleur et d'encourager l'innovation, essentielle au dynamisme et à l'attractivité de notre région » précise Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Nous sommes ravis de rejoindre la belle aventure du Y.SPOT Partners et de capitaliser sur toutes les synergies que ce site va nous offrir. Ce déménagement était une évidence pour nous et s'inscrit dans la continuité de notre histoire avec la ville de Grenoble qui dure depuis 50 ans » explique Charl Snyman, Directeur du site HP Grenoble et Vice-Président HP Inc.

Sur les 5 niveaux, il est également prévu une brasserie ouverte à tous qui sera gérée par le chef grenoblois Christophe Aribert. De quoi réunir toutes les conditions pour le bien être des occupants du quartier Y.SPOT et de favoriser les échanges et rencontres avec l'extérieur.