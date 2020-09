Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Alpes Provence : Pour que vive le terroir du Ventoux Passionnément !

Communiqué de presse 9 sept 2020

Pour que vive le terroir du Ventoux Passionnément !

La conférence de presse de présentation du Festival Ventoux Saveurs est l'occasion pour le Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP) et le Parc naturel régional du MONT-VENTOUX d'officialiser leur engagement en faveur du terroir local.

Franck Alexandre, Président du Conseil d'Administration de CAAP ; Patrick Sgro, Directeur marché de l'Agriculture et du Marché des Professionnels de CAAP ; et Alain Gabert, Président du PNRMV, signent la convention de partenariat qui unie la banque régionale et le syndicat pour la 3ème année consécutive. Outre l'accompagnement financier pour l'organisation et la promotion du 13ème Festival Ventoux Saveurs, qui se tiendra du 12 septembre au 25 octobre 2020, ce partenariat a également permis la réalisation du programme estival « Rendez-vous du Parc » et l'édition de la carte découverte du Parc.

Un partenariat qui vient prêter main forte aux acteurs locaux pendant le festival

Au-delà de la collaboration sur les multiples événements qui vont émailler ces journées de fêtes, de rencontres, de découvertes, de partages, d'échanges autour de ses mets, de ses vins, de sa gastronomie, de ses paysages et de ses savoir-faire…, ce rapprochement veut témoigner, avec le soutien des Caisses Locales du Crédit Agricole Alpes Provence du Ventoux, d'un engagement commun autour du développement du territoire et de ses produits locaux, de la reconnaissance des hommes et des femmes qui le font vivre, et de la nécessité de les faire connaître et apprécier le plus largement possible.

Un festival 2020 organisé dans un contexte sanitaire qui renforce l'appartenance à une culture locale La récente reconnaissance du Parc naturel régional (PNR) du Mont-Ventoux,donne une saveur toute particulière au Festival 2020. En cette année marquée la COVID-19et ses multiples conséquences sur l'équilibre de l'économie locale, ce rendez-vousvient conforter une indispensable énergie fédératrice et soulève un levier essentiel de communication.

Ces derniers mois les prises de conscience se sont accélérées sur les enjeux de nos territoires ruraux : le besoin de local et de lien social, le retour au tourisme de proximité et l'intérêt porté aux produits de terroirs sont là. Les vacances viennent de confirmer ces changements d'approches. Ils s'accordent aux stratégies mises en œuvre de longue date sur le Ventoux et les Parcs Naturels Régionaux dans leur ensemble.

Des Hautes Alpes à la Méditerranée la signature « Terroir Passionnément » de CAAP accompagne partout ces orientations pour en permettre la pleine reconnaissance et la réussite.

C'est un défi pour le futur auquel CAAP et PNRMV sont heureux ensemble de contribuer pour que vive le Terroir du Ventoux Passionnément !