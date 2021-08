Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Morbihan : Prospectus - visé par l'AMF le 19 août 2021.

SUPPLEMENT DU 19 AOUT 2021

AU PROSPECTUS D'EMISSIONS PAR OFFRE AU PUBLIC DE PARTS SOCIALES

APPROUVE PAR L'AMF LE 13 JUILLET 2021 - NUMERO D'APPROBATION 21-320

CAISSES LOCALES AFFILIEES

A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE DU MORBIHAN

Sociétés coopératives à capital variable

régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier

ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération

Siège social de la Caisse Régionale : Avenue de Kéranguen - 56 956 VANNES Cedex 9

777 903 816 RCS VANNES

SUPPLEMENT DU 19 AOUT 2021 AU PROSPECTUS ÉTABLI POUR L'OFFRE AU PUBLIC

DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 13 JUILLET 2021

(En application de l'article 212-38-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Le présent supplément (ci-après le "Supplément") concerne le prospectus d'émissions par offre au public de parts sociales des Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Morbihan pour lequel l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le numéro d'approbation 21-320 en date du 13 juillet 2021 (ci-après le "Prospectus") et doit être lu conjointement avec ce dernier. Les termes définis dans le Prospectus ont la même signification dans le présent Supplément.

A l'exception de ce qui figure dans le présent Supplément, aucun fait nouveau, erreur, ou inexactitude susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales n'est survenu ou n'a été constaté depuis la publication du Prospectus.

En application de l'article 212-38-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétaires ayant souscrit des parts sociales avant la publication du présent Supplément ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication du présent Supplément à condition notamment que l'entrée en vigueur de la modification objet du présent Supplément soit antérieure à la livraison des parts sociales souscrites. En conséquence, le délai de rétractation prend fin le 23 aout 2021.

En application de l'article 512-1 du Code monétaire et Financier et de l'article 212-38-8 de son règlement général, l'Autorité des marchés financiers a apposé le numéro d'approbation 21-365 en date du 19 aout 2021 sur le présent Supplément au prospectus d'émissions par offre au public de parts sociales. Ce Supplément a été établi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Morbihan et engage la responsabilité de ses signataires. L'approbation a été attribuée après que l'Autorité des marchés financiers a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiersprésentés.

Des exemplaires de ce Supplément au prospectus d'émissions par offre au public de parts sociales et du Prospectus sont disponibles, sans frais, au siège social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Du Morbihan.

Le présent Supplément au prospectus d'émissions par offre au public de parts sociales ainsi que le Prospectus sont également disponibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.orget sur le site Internet de la Caisse Régionale Du Morbihan : www.credit-agricole.fr/camorbihan/ particulier/informations-reglementees.html.