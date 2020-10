Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Morbihan : information financière trimestrielle au 30 septembre 2020.

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 30 septembre 2020

(Communiqué diffusé le 30 octobre 2020 après bourse)

Vannes, le 30 octobre 2020

Le Conseil d'Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s'est réuni le vendredi 30 octobre 2020 pour procéder à l'arrêté des comptes au 30 septembre 2020.

Une banque qui accompagne ses clients, des résultats financiers en fort recul en lien avec les conséquences

de la crise du coronavirus

Malgré le contexte particulier lié à la situation sanitaire, la Caisse Régionale a connu une activité commerciale dynamique sur les 9 premiers mois de l'année.

Sur un an, la collecte globale progresse de 7,1 % avec près de 13,2 Milliards d'€ d'encours. L'épargne liquide (comptes à vue et livrets) est toujours largement plébiscitée par les clients dans cet environnement incertain. L'assurance vie est en moindre progression (+ 0,3 %).

L'encours des crédits finançant l'économie locale progresse de 7,7 % sur un an à plus de 8,9 Milliards d'€, tiré par un excellent début d'année et la mise en place des prêts garantis par l'Etat (208 Millions d'€). Le niveau de production reste élevé depuis la fin du confinement.

Le nombre de contrats en assurances de biens et de personnes progresse de 4,1 % malgré les mois de confinement.

Le Produit Net Bancaire Social s'établit à 142,9 M€ en baisse de 16,0 % par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est essentiellement due à la recommandation émise par la Banque Centrale Européenne (BCE) vis-à-vis des banques, dont Crédit Agricole SA, de renoncer au paiement du dividende de l'exercice 2019. L'impact de cette décision pénalise le PNB du 30 septembre 2020 à hauteur de plus de 20 M€. Par ailleurs, le geste mutualiste décidé par le groupe Crédit Agricole au profit de ses clients assurés professionnellement auprès de Pacifica représente une charge exceptionnelle de 5,2 M€ dont 50% sont pris en charge par la Caisse Régionale. Enfin, la Caisse Régionale a également décidé de faire des gestes commerciaux sur la location de TPE et l'annulation de frais de dysfonctionnement de comptes pour certaines catégories de clients pendant le confinement.

Les charges de fonctionnement baissent de 4,6% en lien avec le ralentissement de l'activité économique pendant la période de confinement et les moindres charges engagées en manifestations, formations, déplacements... Elles intègrent également la baisse de la provision pour intéressement et participation.

Compte tenu de ces éléments, le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 45,0 M€, en baisse de 33,4 %.

Le taux de créances douteuses et litigieuses, calculé sur base sociale, baisse à 2,19 % contre 2,37 % au 31 décembre 2019. Les diverses mesures d'accompagnement dont ont bénéficié les particuliers et les entreprises (pause crédit, prêts garantis par l'Etat) ont permis d'amortir les impacts de la crise sanitaire. Ce taux ne reflète pas, à ce stade, la probable dégradation de l'environnement économique que l'évolution récente de la pandémie risque d'amplifier. Les créances douteuses et litigieuses sont couvertes à hauteur de 60,40 % contre 62,17% à fin décembre 2019. La baisse du taux de couverture est liée à la mise en œuvre de la notion de « Nouveau Défaut » à compter de juillet 2020 en conformité avec les directives de l'Autorité Bancaire Européenne. Les créances douteuses qui ont fait l'objet d'une régularisation sont désormais maintenues pendant 3 mois supplémentaires en « période d'observation » et provisionnées à un taux proche de 12%. Retraité de ces créances en « période d'observation », le taux de couverture serait de 62,62%.

Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) à 10,3 M€ sont en baisse de 6,2 M€ par rapport à septembre 2019. Le coût du risque sur créances affectées s'élève à 0,3 M€. De plus, 10 M€ ont été dotés au FRBG dans les comptes sociaux en anticipation des conséquences éventuelles de la crise sanitaire sur la solvabilité de certains clients. Les provisions comptabilisées en social sur créances douteuses et encours sains s'élèvent ainsi à 276,0 M€, dont 72,9 M€ de FRBG, ce qui porte le taux de couverture global (provisions sur encours douteux, sains, dégradés et FRBG/total des prêts bruts) à 3,15 %.

Malgré la baisse sensible du Résultat, il est à noter un niveau d'impôt sur les sociétés de 14,4 M€ contre 14,7 M€ en septembre 2019. Le Résultat Net Social s'établit à 20M€ en baisse de 15 M€. Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 37,1 M€ au 30 septembre 2020 contre 56,4 M€ au 30 septembre 2019.