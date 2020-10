Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee : Résultats financiers au 30/09/2020

Activité et résultats

au 30 septembre 2020

Nantes, le 26 octobre 2020

Le Conseil d'Administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 23 octobre 2020 pour examiner la situation des comptes intermédiaires au 30 septembre 2020.

Un service client récompensé : présente et active auprès de ses clients pendant la

crise, la Caisse régionale voit son activité reprendre de manière dynamique

Dans un contexte de crise inédit, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a pleinement joué son rôle d'acteur essentiel. Il a maintenu ses agences ouvertes et accompagné ses clients en leur proposant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins. Au plus fort de la crise, les conseillers ont pris contact avec leurs clients pour connaitre leur situation, les conforter et les orienter.

Cette attention particulière se traduit aujourd'hui dans les résultats avec une activité commerciale qui est très dynamique dans ce contexte. Ceci s'illustre par quelques chiffres : une forte croissance des réalisations de crédits sur un an (+11% et 3,4Mds€) avec une reprise marquée au troisième trimestre et une évolution rapide des encours (+9,2% pour atteindre 19,4Mds€). Cette hausse est principalement tirée par les crédits Habitat (+1Mds€) et par les crédits de trésorerie incluant les Prêts Garantis par l'Etat. En complément, la Caisse régionale Atlantique Vendée voit sa collecte progresser fortement à 25,4Mds€ avec une croissance du monétaire de 20% et de 14% des livrets.

Résultats

Les comptes consolidés du Crédit Agricole Atlantique Vendée intègrent depuis le 31 décembre 2019 les sociétés SAS CAAVIP et SAS SQHAV (Square Habitat Atlantique Vendée).

Le résultat net consolidé s'établit à 38,6 millions d'euros (intégrant Square Habitat qui présente un résultat semestriel équilibré) en diminution de 60,0% sur un an.

La diminution du PNB de 13,7% (-45,4 millions d'euros) dans le contexte d'une crise sanitaire inédite prend en compte les éléments suivants :

Absence de dividendes, suite à la recommandation de la BCE, en provenance de la SAS Rue La Boétie (titres de Crédit Agricole S.A.) et de la SACAM Mutualisation, (respectivement 34,7 et 8,3 millions d'euros perçus en 2019);

Choix d'un geste mutualiste pour tous les détenteurs de contrats d'assurance perte d'exploitation (non prévu au contrat). L'indemnisation totale s'élève à 8 millions d'euros

supportée à hauteur de 50% par le Crédit Agricole Atlantique Vendée ;

La marge d'intermédiation reste sous contrainte d'une baisse des taux continue sur encours. Cette baisse est compensée partiellement par le fort volume de crédits ainsi que par la perception de ressources spécifiques mises en place par la BCE.

A périmètre constant, les charges de fonctionnement s'élèvent à 194,2 millions d'euros, en baisse de 1,9% malgré une hausse significative de la dotation au Fonds de Résolution Unique et au Fonds de Garanties et de Résolution qui augmentent de 2,9 millions d'euros (soit +102%). Par ailleurs, la Caisse régionale a engagé des dépenses pour la protection et la sécurité de ses équipiers et de ses clients à hauteur de 1,1 million d'euros.

En conséquence, le résultat brut d'exploitation s'établit à 83,7 millions d'euros, en retrait de 37,6 % par rapport au 30 septembre 2019.