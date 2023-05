CaixaBank, S.A. : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières EUR USD CA 2023 13 005 M 14 079 M - Résultat net 2023 3 743 M 4 052 M - Dette nette 2023 - - - PER 2023 6,75x Rendement 2023 8,72% Capitalisation 25 363 M 27 458 M - Capi. / CA 2023 1,95x Capi. / CA 2024 1,89x Nbr Employés 44 654 Flottant 55,2% Prochain événement sur CAIXABANK, S.A. 17/05/23 UBS Best of Europe One-on-One Virtual Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 3,38 € Objectif de cours Moyen 4,65 € Ecart / Objectif Moyen 37,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gonzalo Gortázar Rotaeche Chief Executive Officer & Executive Director Javier Pano Riera Chief Financial Officer José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Executive Chairman Luis Javier Blas Agueros COO & Director-Media & Resources Manuel Galarza Pont Director-Compliance & Control