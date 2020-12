Banques: les espagnoles Unicaja et Liberbank veulent fusionner

Madrid (awp/afp) - Les conseils d'administration d'Unicaja et de Liberbank ont approuvé mardi la fusion des deux banques espagnoles, un rapprochement qui doit créer le cinquième institut de crédit du pays.

Unicaja absorbera entièrement Liberbank en 2021, ont indiqué les deux banques dans des documents réglementaires distincts.

La nouvelle entité, constituée de ces deux acteurs de taille moyenne, pèsera plus de 100 milliards d'euros d'actifs et comptera environ 10.000 employés.

Unicaja et Liberbank, anciennes caisses d'épargne, avaient mis fin à leurs discussions en vue d'une fusion en mai 2019 après avoir échoué à s'entendre sur un échange d'actions. Elles avaient toutefois repris les négociations en octobre.

Le secteur bancaire espagnol, qui a déjà vu des dizaines de banques disparaître dans le cadre de fusions durant la crise financière de 2008, est en ébullition depuis l'annonce en septembre du rachat de Bankia, quatrième banque du pays, par CaixaBank, la troisième.

Ce phénomène de concentration est encouragé par la Banque centrale européenne (BCE), afin d'aider les banques à résister à la crise liée à la pandémie de Covid-19, qui devrait se traduire par une hausse du nombre de crédits non remboursés.

Début décembre, les actionnaires de CaixaBank et de Bankia ont approuvé leur fusion. Cette dernière doit donner naissance au numéro un du secteur en Espagne avec près d'un quart de parts du marché national et plus de 660 milliards d'euros d'actifs. L'opération doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulations.

Mais une tentative de fusion entre BBVA et Banco Sabadell, respectivement deuxième et cinquième banques du pays, a échoué en novembre.

Alors que la nouvelle CaixaBank devrait dominer le marché espagnol, les plus grandes banques espagnoles restent Santander et BBVA, qui ont toutes deux des opérations internationales plus importantes.

afp/rp