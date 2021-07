CAIXABANK  :trouve un accord avec les syndicats sur sa restructuration

L'établissement espagnol CaixaBank et les syndicats sont parvenus à un accord pour la restructuration de la banque dans le cadre du rachat de Bankia. Elle se traduira par la suppression de 6 452 postes, soit 14,5% de l'emploi total. CaixaBank souhaitait initialement se séparer de 8 291 employés.



Cet accord a été conclu après plus de deux mois et demi de négociation et plusieurs journées de grève.



L'accord signé est conforme à la réalisation d'un minimum de 770 millions d'euros de synergies de coûts, comme indiqué lors de l'annonce de la fusion.