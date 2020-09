CAIXABANK :rachète BANKIA et devient la principale banque espagnole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CaixaBank a annoncé le rachat de Bankia pour 4,3 milliards d’euros afin de former la principale banque espagnole. Bankia avait dû être renflouée par l'Etat espagnol en 2012 suite à la crise financière. Ce dernier détient désormais 61,8% du capital de la banque madrilène. 0,6845 nouvelle action ordinaire de CaixaBank sera échangée contre une action de Bankia. Les actionnaires de CaixaBank détiendront 74,2% du capital de la nouvelle entité, et ceux de Bankia 25,8%.Elle sera dirigée par l'actuel Directeur général de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.La nouvelle entité aura plus de 20 millions de clients, une part de marché de 25% et de 24% respectivement dans les prêts et les dépôts. Elle détiendra plus de 664 milliards d'euros d'actifs.Ce rapprochement devrait générer 290 millions d'euros de synergies annuelles de revenus d'ici 5 ans et 770 d'économies annuelle d'ici 2023.L'entité combinée affichera un ratio un ratio de fonds propres durs (CET1) de 11,6%, ce qui représente une marge très large de 310 points de base- au-dessus des exigences réglementaires.