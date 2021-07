CaixaBank S A : La valeur du jour en Europe - CAIXABANK recule malgré l'accord trouvé avec les syndicats sur sa restructuration

CaixaBank (-0,61% à 2,598 euros) recule à l’instar des autres banques européennes dans le sillage du repli des taux longs. L'établissement espagnol est pourtant parvenu à trouver un accord avec les syndicats pour sa restructuration dans le cadre du rachat de Bankia. Annoncée en septembre, cette opération aboutira à la création de la principale banque espagnole. Elle se traduira par la suppression de 6 452 postes, soit 14,5% de l'emploi total. CaixaBank souhaitait initialement se séparer de 8 291 employés.



1 500 agences seront également fermées, soit 28,7% du total.



CaixaBank a souligné que l'accord signé est conforme à la réalisation d'un minimum de 770 millions d'euros de synergies de coûts, comme indiqué lors de l'annonce de la fusion. Cette restructuration lui coûtera 1,9 milliard d'euros.



Jefferies souligne que ce montant est inférieur aux 2,4 milliards d'euros prévus pour la restructuration, ce qui pourrait impliquer une moindre consommation de capital dans le cadre de l'opération. L'impact sur le ratio de fonds propres est estimé à -91 points.



L'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat, CaixaBank offrant une gamme d'activités bien diversifiées à travers la banque commerciale, l'assurance et la gestion d'actifs.



L'accord a été conclu après plus de deux mois et demi de négociation et plusieurs journées de grève. Les salariés de la banque ont également obtenu de meilleures conditions de départ.