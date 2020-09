Espagne: Bankia et CaixaBank annoncent discuter d'une fusion

Madrid (awp/afp) - Bankia et CaixaBank discutent d'une fusion, ont-elles annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'opération donnerait naissance à un mastodonte du secteur bancaire en Espagne, dans un contexte économique sombre en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, Bankia a indiqué "confirmer des contacts avec CaixaBank (...) en vue d'analyser l'éventuelle opportunité d'une opération de fusion entre les deux entités". CaixaBank a précisé de son côté qu'"aucun accord n'avait été scellé pour le moment au-delà de la signature d'un accord de confidentialité afin d'échanger des informations destinées à évaluer l'opération".

Une telle fusion donnerait naissance à la plus grande banque du pays en terme d'actifs, selon les médias locaux. Elle nécessitera le feu vert du gouvernement de gauche de Pedro Sanchez alors que l'Etat avait sauvé Bankia de la faillite en 2012, à la suite de l'aggravation de la crise financière en Espagne. Il détient toujours 61,8% de son capital.

L'annonce de ces discussions entre les deux banques intervient dans un contexte économique très sombre en Espagne, l'un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie de Covid-19. Sous l'effet de l'un des confinements les plus stricts au monde, le PIB espagnol a plongé de 18,5% au deuxième trimestre, période durant laquelle plus d'un million d'emplois ont été détruits.

Pour l'ensemble de l'année, le gouvernement table sur un repli de 9,2% mais la Banque d'Espagne estime que la baisse devrait atteindre 15%.

