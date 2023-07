CaixaBank, S.A. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités : - activités bancaires et assurance : banque de détail, banque d'affaires, banque de marché, etc. ; - autres : notamment activité de prise de participations. A fin 2021, le groupe gère 392,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 344,5 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 325 agences implantées essentiellement en Espagne (4 970), et par le biais de 18 bureaux de représentation dans le monde.

Secteur Banques