La holding espagnole Criteria a déclaré lundi qu'elle n'était pas parvenue à un accord avec TAQA d'Abou Dhabi sur une éventuelle offre publique d'achat conjointe de la société gazière espagnole Naturgy.

Le journal El Mundo avait précédemment rapporté, sur la base d'informations provenant de personnes familières avec les négociations, que TAQA avait décidé d'abandonner l'offre conjointe avec Criteria, qui détient une participation de 26,7 % dans la société gazière.

En ce qui concerne "les négociations entre CriteriaCaixa et TAQA en vue d'un éventuel accord de coopération concernant Naturgy, (...) ces négociations ont pris fin sans qu'aucun accord n'ait été conclu", a déclaré Criteria dans un communiqué envoyé à la CNMV, l'autorité de surveillance des marchés boursiers.

Criteria a ajouté qu'elle "maintient normalement des conversations pour explorer les partenaires possibles" qui pourraient soutenir le plan de transformation de Naturgy, et a réaffirmé son engagement en tant qu'investisseur à long terme dans le projet industriel de l'entreprise.

Naturgy s'est refusée à tout commentaire, tandis que TAQA n'était pas disponible dans l'immédiat.

TAQA était en pourparlers avec les trois principaux actionnaires de Naturgy - Criteria et les fonds d'investissement privés CVC et GIP, qui détiennent chacun plus de 20 % des parts - en vue d'une éventuelle offre publique d'achat, avait-elle déclaré en avril.

À l'époque, il a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie qu'une transaction se produise et, si c'était le cas, à quelles conditions. Il a ajouté qu'il n'avait pas approché Naturgy directement.

CVC et GIP se sont refusés à tout commentaire. Le fonds australien IFM, qui détient une participation de 15 % dans Naturgy, s'est également refusé à tout commentaire.

TAQA, une compagnie d'électricité et d'eau fondée en 2005, devait acquérir la plus grande compagnie de gaz espagnole, ainsi que des contrats avec l'Algérie et un contrat à long terme portant sur l'importation d'environ 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié russe par an.

Avec une valeur de marché de Naturgy de 24,3 milliards d'euros (26,14 milliards de dollars) lundi, l'opération aurait été l'une des plus importantes acquisitions réalisées par un fonds souverain.

(1 dollar = 0,9297 euros)

(Reportage de Pietro Lombardi et Jesús Aguado ; écrit par David Latona ; édité en espagnol par Aida Pelaéz-Fernández)