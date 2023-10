Cake Box Holdings PLC - Chaîne de magasins de gâteaux à la crème fraîche basée à Enfield, en Angleterre - Le chiffre d'affaires du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, le premier semestre financier de la société, est en hausse d'environ 6 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 16,8 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté devrait être supérieur à celui de l'année précédente. Au cours du premier semestre de l'exercice 2023, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 2 millions de livres sterling et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements à 2,8 millions de livres sterling. Cake Box déclare que les échanges au cours du premier semestre de l'exercice 2024 ont été conformes aux attentes du conseil d'administration et que les pressions sur les coûts commencent à s'atténuer. "Nous restons conscients des pressions continues sur nos clients dans l'environnement actuel et n'avons pas augmenté les prix au cours de la période, ce qui a contribué à la rétention des clients tout en garantissant que notre proposition est attrayante pour les nouveaux clients", déclare la société.

Les ventes à périmètre constant des magasins franchisés sont en hausse de 6,2 %, contre une baisse de 1,6 % au cours de la même période de l'année précédente. Neuf nouveaux magasins sont ouverts au cours du premier semestre, ce qui porte le nombre total de magasins franchisés à 214.

Cours actuel de l'action : 140,00 pence, en baisse de 3,5 % à Londres mercredi matin.

Variation sur 12 mois : en hausse de 19

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

