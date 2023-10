Cake Box Holdings PLC - chaîne de magasins de gâteaux à la crème fraîche basée à Enfield, en Angleterre - Martin Blair, actuellement administrateur non exécutif, a été nommé président non exécutif à l'issue d'un "processus de recrutement approfondi". Il succédera à Nilesh Sachdev le 31 octobre.

Cake Box déclare : "Martin a une connaissance approfondie de Cake Box et de sa stratégie, ayant siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et président du comité d'audit, depuis que la société a été admise à la négociation sur le marché AIM de la Bourse de Londres en juin 2018. Martin est un administrateur non exécutif expérimenté de sociétés cotées, doté d'une solide expertise financière et numérique grâce à ses postes au conseil d'administration de Kape Technologies PLC et de t42 IoT Tracking Solutions PLC, et à son rôle de directeur financier de Pilat Media PLC."

Cours actuel de l'action : 132,00 pence

Variation sur 12 mois : + 18 %.

