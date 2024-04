(Alliance News) - Cake Box Holdings PLC a annoncé lundi un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes du marché, malgré un "climat économique toujours difficile" au Royaume-Uni.

Cake Box prévoit une augmentation des revenus de 9,0% pour l'année se terminant le 31 mars, à partir de 34,8 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté devrait être "légèrement supérieur aux attentes du marché".

Sukh Chamdal, cofondateur et directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir enregistré une année de croissance solide dans tous nos domaines de performance clés et des bénéfices annuels légèrement supérieurs aux attentes, malgré des conditions macroéconomiques incertaines. Nous prévoyons une augmentation de tous les indicateurs financiers clés".

Au cours de l'année écoulée, Cake Box a ouvert 20 nouveaux magasins conformément à son plan de déploiement, ce qui porte le nombre total de magasins franchisés à 225. Les ventes à périmètre constant dans les magasins franchisés devraient augmenter de 4,4 % par rapport à l'année précédente, a ajouté l'entreprise.

La société a noté que son offre "click and collect" était "de plus en plus populaire".

La trésorerie nette de Cake Box au 31 mars s'élevait à 7,3 millions de livres sterling, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 6,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Cake Box a ajouté : "En raison du climat économique difficile auquel sont confrontés les consommateurs britanniques, la stratégie de prix du groupe continue d'être régulièrement réexaminée afin de s'assurer que la demande pour l'offre de Cake Box reste élevée".

Cake Box publiera ses résultats annuels en juin.

Les actions de la société ont augmenté de 3,7 % à 167,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Emily Parsons, journaliste à Alliance News

