Les actions de Cake Box en hausse grâce à l'amélioration de la performance au second semestre

(Alliance News) - Cake Box Holdings PLC a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires annuel, en raison d'une meilleure performance au second semestre.

Les actions du spécialiste de la vente de gâteaux à la crème, basé à Enfield, en Angleterre, étaient en hausse de 5,9% à 125,00 pence l'unité à Londres mercredi matin.

Pour l'exercice clos le 31 mars, la société s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente d'environ 5 % en glissement annuel, par rapport aux 33,0 millions de livres sterling enregistrés au cours de l'exercice 2022. Elle s'attend également à ce que le bénéfice avant impôt ajusté soit conforme aux attentes du marché.

La société a déclaré que cela reflétait une amélioration de l'activité au second semestre de l'exercice, avec de nouvelles ouvertures de magasins et une croissance positive des ventes à périmètre constant, malgré des comparaisons difficiles par rapport à l'année dernière, suite à l'assouplissement des mesures de confinement liées à la pandémie.

L'entreprise a ajouté que le coût des matières premières s'est stabilisé au cours du second semestre, principalement en raison de la réduction des taux de fret, ce qui a conduit à une amélioration marginale des marges.

Cake Box a également déclaré qu'elle avait été "attentive" aux prix répercutés sur les clients. Sur cette base, elle a été "très sélective" en ce qui concerne les augmentations de prix de ses clients, ce qui lui a permis de mieux les fidéliser.

En outre, la société a continué à ouvrir de nouveaux magasins. Elle a ajouté 10 nouveaux magasins franchisés au cours du second semestre, ce qui porte à 20 le nombre total de magasins ouverts au cours de l'année.

Sukh Chamdal, cofondateur et directeur général, a déclaré : "Tout comme lors de la pandémie, nous avons été confrontés à un ensemble de circonstances sans précédent cette année, la guerre en Ukraine ayant entraîné une hausse des prix de l'énergie et des matières premières et une crise du coût de la vie ayant eu un impact sur la confiance des consommateurs. L'entreprise a fait preuve de résilience au cours d'un premier semestre difficile et, ce qui est encourageant, nous avons vu les ventes se redresser au cours du second semestre, avec la stabilisation des prix des matières premières".

