Cal-Maine Foods, Inc. se consacre à la production, au classement, à l'emballage, à la commercialisation et à la distribution d'œufs frais en coquille. Ses activités intégrées consistent à faire éclore des poussins, à élever et à entretenir des troupeaux de poulettes, de pondeuses et de reproducteurs, à fabriquer des aliments pour animaux et à produire, transformer, emballer et distribuer des œufs en coquille. Elle propose des œufs en coquille, y compris des œufs de spécialité et des œufs conventionnels. Elle classe les œufs de poules élevées en cage, les œufs biologiques et les œufs bruns dans la catégorie des œufs de spécialité. Ses œufs de marque Egg-Land's Best et Land O' Lakes sont produits et transformés sous licence d'Eggland's Best, Inc. Ses œufs de marque Farmhouse Eggs sont produits dans ses installations par des poules élevées en liberté et soumises à un régime végétarien. Elle commercialise des œufs biologiques, végétariens et oméga-3 sous sa marque 4-Grain. La société vend la plupart de ses œufs en coquille dans les régions du sud-ouest, du Midwest et du Mid-Atlantic des États-Unis. Ses filiales comprennent American Egg Products, LLC, située en Géorgie, et Texas Egg Products, LLC.

Secteur Pêche et agriculture