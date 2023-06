CalAmp Corp. : Jefferies & Co. n'est plus à l'achat

CalAmp Corp. est une société d'intelligence connectée. La société opère à travers deux segments : Software & Subscription Services et Telematics Products. Le segment Software & Subscription Services propose des solutions composées d'appareils télématiques regroupés avec des plateformes d'activation d'applications et de services télématiques basées sur le cloud qui facilitent l'intégration de ses propres applications, ainsi que celles de tiers, par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes, afin de fournir des solutions mobiles d'Internet des objets (IoT) complètes aux clients et aux marchés. Son segment Produits télématiques propose une série de produits télématiques avancés pour le marché plus large des véhicules connectés et de l'IoT industriel émergent. Ses produits comprennent des unités de suivi des actifs, des dispositifs télématiques mobiles, des passerelles sans fil fixes et mobiles et des routeurs. Ces dispositifs de réseau sans fil sous-tendent une gamme de solutions et sont idéaux pour les applications exigeant des communications sécurisées, fiables et critiques pour l'entreprise.

Secteur Services de télécommunications sans fil