Calavo Growers, Inc. est un fournisseur d'aliments frais à valeur ajoutée dans l'industrie de l'avocat. La société commercialise et distribue des avocats, des avocats préparés et d'autres denrées périssables aux épiceries de détail, aux services alimentaires, aux magasins de club, aux grandes surfaces, aux distributeurs alimentaires et aux grossistes dans le monde entier. Elle s'approvisionne en avocats en Californie, au Mexique et dans d'autres régions productrices du monde. Grâce à ses différents sites d'exploitation, elle trie, emballe et/ou fait mûrir des avocats, des tomates et/ou des papayes hawaïennes, crée, transforme et conditionne un portefeuille d'aliments frais et sains, y compris des fruits et légumes fraîchement coupés, et prépare des aliments et transforme et conditionne du guacamole. Le segment Grown se compose d'avocats, de tomates et de papayes frais. Le segment Prepared comprend tous les autres produits, y compris les fruits et légumes fraîchement coupés, les sandwichs prêts à consommer, les wraps, les salades et les snacks, le guacamole et la salsa vendus au détail et à la restauration, ainsi que la pulpe d'avocat vendue à la restauration.

Secteur Transformation des aliments