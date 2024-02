CalciMedica, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies d'inhibition des canaux calciques activés par libération de calcium (CRAC) pour les maladies inflammatoires et immunologiques. Sa technologie cible l'inhibition des canaux CRAC pour moduler la réponse immunitaire et protéger contre les lésions cellulaires des tissus, avec le potentiel d'apporter des bénéfices thérapeutiques dans les maladies inflammatoires et immunologiques menaçant le pronostic vital. Son principal produit candidat, Auxora, est une petite molécule puissante et sélective qui inhibe les canaux CRAC contenant Orai1 et qui est développée pour être utilisée chez les patients souffrant de maladies inflammatoires et immunologiques aiguës. Auxora est évalué dans le cadre d'un essai de phase IIb appelé CARPO pour l'AP accompagné d'un SIRS, d'un essai de phase I/II appelé CRSPA mené chez des patients pédiatriques souffrant d'AIPT en tant qu'effet secondaire d'un traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë pédiatrique à l'asparaginase, et d'une étude pharmacodynamique de phase II à dose variable chez des patients COVID-19 en phase critique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale