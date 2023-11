Calculus VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. Les objectifs d'investissement de la société sont les suivants : investir dans un portefeuille d'investissements en capital-risque afin d'obtenir des rendements suffisants pour permettre à la société de maximiser les dividendes annuels et de réaliser une croissance du capital à moyen et long terme ; générer des rendements suffisants à partir d'un portefeuille d'investissements en capital-risque qui fournira des rendements attrayants à long terme dans le cadre d'un véhicule fiscalement avantageux ; revoir le niveau approprié des dividendes chaque année pour tenir compte des rendements des investissements réalisés et des perspectives futures ; et maintenir le statut de VCT pour permettre aux investisseurs admissibles de conserver leur exonération d'impôt sur le revenu allant jusqu'à 30 % sur l'investissement initial et de recevoir des dividendes et une croissance du capital exonérés d'impôt. La société investit dans divers secteurs, notamment la technologie, la santé, les médias et le divertissement, ainsi que l'industrie. Le gestionnaire d'investissement de la société est Calculus Capital Limited (Calculus Capital).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds