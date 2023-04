Caledonia Investments achète une participation majoritaire dans AIR-serv Europe

(Alliance News) - Caledonia Investments PLC a déclaré jeudi avoir acquis une participation majoritaire dans la division européenne d'AIR-serv, composée d'Airvending Ltd et d'AIR-serv Netherlands BV.

Le fonds d'investissement basé à Londres a confirmé les discussions sur l'acquisition d'AIR-Serv à la mi-avril.

Basée à Wigan, dans le Lancashire, AIR-serv Europe est l'un des principaux concepteurs et fabricants de machines de lavage à air, à vide et à jet.

Elle emploie plus de 200 personnes, opère à partir de neuf bureaux et dessert environ 2 5000 clients, a indiqué Caledonia. Elle possède également environ 20 000 machines installées chez plus de 15 000 clients au Royaume-Uni et en Irlande, au Benelux, en France, en Allemagne et en Espagne.

"L'acquisition souligne la stratégie de Caledonia qui consiste à investir dans des entreprises privées de qualité, solides et bien établies, dotées d'équipes de gestion éprouvées, et à rechercher une croissance à long terme", a expliqué Caledonia.

La société a déclaré avoir souscrit 142,5 millions de livres sterling pour une participation de 99,8 % dans l'entreprise, ainsi qu'un investissement de 500 000 livres sterling de la part de l'équipe de direction pour le reste du capital. Le solde du prix d'achat sera financé par des facilités de crédit bancaire d'un montant total de 60 millions de GBP.

Tom Leader, responsable du capital privé chez Caledonia, a déclaré : "La solidité et la constance de la rentabilité, de la génération de trésorerie et de la position sur le marché d'AIR-serv Europe correspondent parfaitement à notre stratégie d'investissement dans le capital privé. Nous pensons qu'il existe des opportunités passionnantes pour développer davantage les excellents résultats de l'entreprise et pour étendre sa présence en Europe".

Les actions de Caledonia Investments étaient en hausse de 0,8 % à 3 593,68 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

