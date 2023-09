Caledonia Investments plc est une société d'investissement autogérée basée au Royaume-Uni. La société détient des investissements sur les marchés cotés et privés, couvrant une gamme de secteurs et, en particulier, par le biais de ses investissements dans des fonds. Elle investit dans des entreprises gérées qui combinent des caractéristiques de croissance à long terme avec, dans de nombreux cas, une capacité à fournir des niveaux de revenus croissants. Elle gère des actifs d'environ 2,8 milliards de livres sterling dans le cadre d'un portefeuille international et multi-actifs, en se concentrant sur les entreprises qui ont le potentiel de générer une valeur actionnariale à long terme. Les types de fonds de la société comprennent des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-investissement (PE) et des fonds de marché cotés. Elle investit dans une série de secteurs, tels que les matériaux de base, les biens de consommation de base, les services financiers, la santé, l'industrie, l'immobilier, les détaillants, la technologie, les télécommunications et les services publics. Il investit dans diverses régions, telles que le Royaume-Uni, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.