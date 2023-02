Caledonian Trust note un "fort intérêt" pour la vente d'une propriété à Londres

(Alliance News) - Caledonian Trust PLC a déclaré vendredi avoir fixé une date de clôture pour les propositions de vente de sa propriété londonienne St Margaret's House, suite à un "fort intérêt".

En décembre, la société d'investissement et de développement immobilier basée à Édimbourg a proposé la vente de sa plus grande propriété, St Margaret's House, située au 151 London Road. À l'époque, Caledonian avait déclaré qu'elle mettrait la propriété sur le marché au printemps 2023 et qu'elle avait déjà reçu des propositions non sollicitées pour celle-ci.

Vendredi, Caledonian a déclaré qu'elle continue de se préparer à commercialiser St Margaret's House au printemps et a reçu d'autres approches non sollicitées.

Sur la base d'un "fort intérêt", la société a fixé le jeudi comme date de clôture, date à laquelle les meilleures et les dernières propositions devraient avoir été soumises par les acheteurs potentiels.

Caledonian a déclaré avoir reçu trois propositions non contraignantes qui sont en cours d'examen. Elle a noté qu'aucune proposition ne sera acceptée si elle ne correspond pas à la valeur marchande totale de la propriété.

"Les trois propositions sont examinées en détail et si l'une d'entre elles est jugée appropriée, Caledonian Trust a l'intention de conclure un accord d'exclusivité avec l'acheteur privilégié pendant une période au cours de laquelle l'acheteur privilégié achèvera sa diligence raisonnable et négociera les conditions détaillées de tout accord de vente formel à conclure pendant cette période", a ajouté la société.

Les actions de Caledonian Trust étaient stables à 146,90 pence chacune à Londres vendredi vers midi.

