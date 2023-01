Bioera en tête de liste ; Caleffi en baisse

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap jeudi après-midi à Piazza Affari.

FT FT FT PETITE CAP - GAGNANTS

Bioera augmente de 2,8 % et est la meilleure performance d'une liste majoritairement baissière. L'action a connu une baisse de 13 % au cours du dernier mois, une baisse de 49 % au cours des six derniers mois et une rougeur de 59 % au cours de la dernière année.

Caleffi a chuté de 3,2% après avoir clôturé la session précédente en hausse. 7 285 actions ont été échangées, ce qui est inférieur à la session précédente mais supérieur à la moyenne hebdomadaire, preuve d'une participation discrète des traders.

SIT chute de 2,9% et prolonge la baisse de 4,8% du mois dernier, la baisse de 14% des six derniers mois et la baisse de 42% de l'année dernière.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

