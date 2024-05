Caleffi SpA est une société basée en Italie qui opère principalement dans le secteur du textile. La société est active dans la conception, la fabrication et la commercialisation de divers articles textiles pour la maison, notamment des couvertures et des couvre-lits, des couettes, des draps et des housses de couette, des accessoires pour le lit, une collection d'éponges, des articles de table et de cuisine, ainsi que des vêtements de nuit et des articles pour la maison. La société distribue ses produits sous ses propres marques, telles que Caleffi et Scaldotto, ainsi que sous des marques sous licence, dont Disney, Roberto Cavalli, Happiness et Marvel, entre autres. La société est impliquée dans des activités de vente en gros et au détail en Italie et à l'étranger, par le biais de canaux de distribution et de magasins sur le marché national et international.

Secteur Habillement et accessoires