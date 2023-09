Caleres, Inc. a annoncé la promotion de Natelle Baddeley au poste de responsable en chef de la conception et des produits. Natelle continuera à rendre compte à Jay Schmidt, directeur général de Caleres. Cette nomination prend effet immédiatement.

À ce titre, Natelle Baddeley est chargée de la supervision créative de la majorité du portefeuille de marques de Caleres, notamment Naturalizer, Vionic, Dr. Scholl's, Veronica Beard, Vince, Franco Sarto, Blowfish Malibu et LifeStride. Elle sera chargée de diriger la stratégie produit en matière de design, de merchandising et d'innovation. En outre, elle continuera à défendre les efforts de Caleres ?

Ces efforts ont non seulement permis de réaliser des progrès significatifs dans le cadre des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance pris par l'entreprise en 2025, mais ont également valu à Caleres d'être reconnue comme l'une des entreprises les plus responsables d'Amérique par Newsweek et comme l'un des leaders américains en matière de climat par USA Today. Baddeley a rejoint Caleres en 2018 en tant que vice-présidente senior du design, de la marchandise et de la stratégie de développement de produits. Sa carrière dans la chaussure et les accessoires s'étend sur plus de 30 ans, notamment en tant que vice-présidente senior et directrice créative du design mondial pour Nine West et Bandolino chez Jones Apparel Group, où elle était responsable des tendances mondiales et de la direction du design pour toutes les catégories de produits de chaussures et d'accessoires, y compris toutes les licences.

Elle a également dirigé la conception de chaussures pour de nombreuses marques européennes ainsi que pour les détaillants Debenhams et Marks and Spencer. Mme Baddeley a étudié au London College of Fashion, University of the Arts, où elle s'est spécialisée dans la chaussure.