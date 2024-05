Caleres, Inc. est une entreprise internationale de chaussures. La société exploite des magasins de chaussures et des sites web de commerce électronique, et conçoit, développe, s'approvisionne, fabrique et distribue des chaussures pour les personnes de tous âges. L'entreprise opère à travers deux segments : Famous Footwear et Brand Portfolio : Famous Footwear et Brand Portfolio. Le secteur Famous Footwear comprend les magasins de détail Famous Footwear, famousfootwear.com et famousfootwear.ca. Le secteur Famous Footwear exploite plus de 860 magasins qui vendent principalement des chaussures de marque pour toute la famille. Le segment Brand Portfolio comprend ses activités de gros qui conçoivent, développent, s'approvisionnent, fabriquent, commercialisent et distribuent des chaussures de marque, sous licence et de marque privée, principalement à des détaillants en ligne, des chaînes nationales, des grands magasins, des détaillants indépendants et des grandes surfaces, ainsi que des magasins Famous Footwear, Sam Edelman, Naturalizer et Allen Edmonds appartenant à la société et des activités de commerce électronique, notamment naturalizer.com, naturalizer.ca, naturalizer.co.uk et d'autres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires