Calfrac Well Services Ltd. est un fournisseur de services pétroliers spécialisés, notamment la fracturation hydraulique, les tubes enroulés, la cimentation et d'autres services de complétion de puits pour les industries du pétrole et du gaz naturel. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord et l'Argentine. La principale activité de la société est la fracturation hydraulique des puits de pétrole et de gaz naturel horizontaux et verticaux. Elle fournit des solutions d'eau de nappe pour les applications de saumure fraîche et à haute teneur en TDS, une assistance pour les systèmes de fluides de fracturation à réducteur de friction à haute viscosité, ainsi que toutes les applications traditionnelles de l'industrie des besoins de fracturation à base de gel, de réticulation et d'énergisation. Son parc de véhicules pour le service de tubes enroulés comprend des unités de tubes enroulés conventionnelles couplées à des remorques à bobines de grande capacité, des unités de tubes enroulés à mât, des chaînes de tubes enroulés conçues sur mesure et des bobines d'électrolyse, entre autres. Elle offre des services de cimentation primaire et corrective dans une variété de puits, tels que les puits peu profonds et les puits profonds.