Calian Group Ltd. est une entreprise de solutions diverses. La société fournit des produits et des services dans les domaines de la santé, des communications, de l'apprentissage et de la cybersécurité. Elle fournit des services et des solutions à des clients industriels et gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l'apprentissage, de la défense, de la sécurité, de l'aérospatiale, de l'ingénierie et des technologies de l'information (TI). Son segment Technologies avancées est un fournisseur de solutions techniques, de services et de produits pour l'aérospatiale et la défense, les satellites, le sans-fil câblé et terrestre, la technologie agricole et l'industrie nucléaire. Le segment Santé fournit des solutions de santé et de santé numérique. Le segment ITCS comprend la ressource à la demande, le conseil en informatique et en cybersécurité, les services gérés et les logiciels en tant que service. Le segment "Learning" propose des formations en tant que service, des solutions de gestion des urgences et des solutions de formation personnalisées. Elle offre également une gamme complète de services allant de la conception, l'installation et les services de téléportation à l'exploitation de satellites.