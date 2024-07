Caliber a annoncé que Steve Drew avait rejoint la société en tant que vice-président senior du marketing, de la stratégie et de la technologie. M. Drew rejoint Caliber après avoir travaillé sur la plateforme d'investissement immobilier en ligne CrowdStreet, où il était membre fondateur de l'équipe et où il occupait dernièrement le poste de vice-président des opérations commerciales et des systèmes. Il y a joué un rôle déterminant dans le développement de la plateforme technologique et de la stratégie commerciale qui ont permis à l'entreprise de se lancer et de s'étendre.

Dans ce rôle nouvellement créé, Drew dirigera la stratégie de Caliber visant à tirer parti de la technologie pour transformer fondamentalement son efficacité en matière de collecte de fonds et sa capacité à investir dans les meilleurs actifs immobiliers possibles. Son travail comprend l'utilisation de l'automatisation et de l'IA pour améliorer considérablement l'exécution de Caliber, réduire sa structure de coûts, étendre sa portée aux investisseurs accrédités à travers les États-Unis et identifier les opportunités d'investissement immobilier négligées par le marché au sens large. Drew rendra compte à Ignacio Martinez, directeur de l'exploitation de Caliber.

Au cours des 25 années qu'il a passées dans le secteur technologique, Drew a occupé des postes dans les domaines du marketing, du développement commercial et de la gestion des produits. Il a été vice-président du marketing et du développement commercial chez Paydici et directeur de la gestion des produits chez Sage. Drew siège actuellement au conseil d'administration de Candlelighters for Children with Cancer.

Drew est titulaire d'une licence en marketing et gestion de l'université du Wisconsin-Madison et d'un MBA de la Goizueta Business School de l'université d'Emory. Il est également titulaire d'une spécialisation en commerce international de l'Université de Londres. Drew réside à Portland, dans l'Oregon, avec sa famille.