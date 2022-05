CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Acquisition d?une société

CALIDA GROUP acquiert la marque de lingerie haut de gamme Cosabella, entrant ainsi sur le marché américain et poursuivant la consolidation du marché des sous-vêtements



Sursee (Suisse), le 19 mai 2022

CALIDA GROUP acquiert la marque de lingerie haut de gamme Cosabella, entrant ainsi sur le marché américain et poursuivant la consolidation du marché des sous-vêtements

CALIDA GROUP acquiert la marque américaine haut de gamme de lingerie et de vêtements d?intérieur Cosabella. L?acquisition de cette entreprise renommée internationale et très rentable renforce encore la position de CALIDA GROUP sur son segment clé des sous-vêtements et de la lingerie et prépare la voie pour l?entrée sur le marché américain des marques CALIDA et AUBADE. L?expertise prouvée de CALIDA GROUP en matière de marques et le modèle de plateforme permettra de libérer le potentiel de croissance de Cosabella, tant sur le marché américain qu'européen. La transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2022.

Cosabella a été créée en 1983 par Valeria et Ugo Campello à Miami, États-Unis. L?entreprise familiale, dont la direction est assurée par la deuxième génération, emploie environ 50 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d?affaires d?USD 29 millions aux États-Unis et un EBITDA d?USD 4.8 millions. Avec son activité numérique en forte croissance (part en ligne supérieure à 50%) et ses capacités omnicanales avérées, Cosabella complète idéalement les affaires actuelles de CALIDA GROUP avec les marques CALIDA, AUBADE, erlich textil ainsi que LAFUMA MOBILIER, et renforcera la croissance continue du groupe. Avec son héritage italien, Cosabella présente un potentiel encore largement inexploité sur le marché européen, qui sera libéré grâce à la position de marché avantageuse de CALIDA GROUP dans la région. De plus, cette acquisition crée une base idéale pour l?entrée de ses marques CALIDA et AUBADE sur le marché américain. Cosabella servira de plaque tournante américaine pour l?expansion de CALIDA GROUP dans le cadre de la stratégie ACCELERATE 2026.

Avec l?intégration dans CALIDA GROUP, les sites de production et la plateforme des marques seront mis à profit par Cosabella, permettant une exploitation optimale de synergies ainsi qu?un potentiel de croissance prometteur sur les deux marchés clés de l?Europe et des États-Unis. Cette acquisition permet au groupe de renforcer encore son portefeuille avec une activité à forte croissance et à marge élevée. CALIDA GROUP acquiert une participation de 100% dans Cosabella pour USD 80 millions, earn-outs compris. Le groupe réinvestit ainsi le produit de la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP dans son segment clé des sous-vêtements et poursuit la mise en ?uvre de sa stratégie ACCELERATE 2026. Au cours des cinq dernières années, Cosabella a réalisé une croissance annuelle moyenne des ventes de +22% (taux moyen de croissance annuelle 2017-2021) et une marge EBITDA de 16.1% en 2021 (marge EBITDA de CALIDA GROUP en 2021: 10.6%).

Hans-Kristian Hoejsgaard, Président du Conseil d?administration de CALIDA GROUP, déclare: «Avec l?acquisition de la forte marque de commerce électronique Cosabella, nous continuons à concentrer CALIDA GROUP sur son c?ur de métier, tout en renforçant sa croissance en ligne. Cette opération s?inscrit parfaitement dans la stratégie ACCELERATE 2026 et est extrêmement relutive pour toutes les parties prenantes. En tant qu?entreprise familiale, Cosabella partage les valeurs de notre groupe sur la qualité, le service client, le développement commercial à long terme et d'inclusion.»



Guido Campello, Managing Director de Cosabella: «Avec ma s?ur, Silvia Campello, et toute l'équipe de Cosabella, nous sommes très heureux de libérer notre potentiel de croissance aux États-Unis et en Europe avec les experts de CALIDA GROUP. Le dynamisme continu de notre entreprise en tant que leader du marché inclusif souligne encore plus ce potentiel. Avec l?expertise renommée de CALIDA GROUP en matière de marques et la plateforme commune, nous pourrons exploiter les synergies et continuer à faire évoluer notre marque. Nous sommes particulièrement heureux d?avoir trouvé un partenaire qui partage les mêmes valeurs que notre entreprise familiale de longue date, à savoir un artisanat de première qualité, l'inclusion, le confort et la production européenne.»

Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, ajoute: «Nous sommes ravis que la marque internationalement reconnue Cosabella vienne renforcer notre offre de produits dans notre segment clé de la lingerie et des sous-vêtements. Avec notre expertise de longue date en matière de marques, nous renforcerons la notoriété de Cosabella comme marque de lingerie réputée en Europe et nous bénéficierons en même temps de sa connaissance du marché américain. De plus, Cosabella offre une plaque tournante idéale pour le lancement de nos marques CALIDA et AUBADE sur le marché américain, ce qui constitue une valeur ajoutée à cette transaction. Grâce à l'expertise et à l'expérience de l'équipe de Cosabella sur ce marché, nous pourrons faire progresser l?expansion géographique du groupe de façon ciblée et créer de nouvelles opportunités de consolidation sur le marché des sous-vêtements. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux collègues de Cosabella et nous nous réjouissons à l?avance d?une coopération fructueuse.»

À propos CALIDA GROUP

CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE, erlich textil et maintenant Cosabella dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d?extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2021, le Groupe, qui emploie environ 2400 collaborateurs, a réalisé un chiffre d?affaires de plus de CHF 298 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

À propos Cosabella

Cosabella, qui signifie "Tout ce qui est beau" en italien, est une entreprise de vêtements intimes et de détente de luxe. Cosabella crée des modèles intemporels qui évoquent la confiance et l'individualité pour les personnes de tous horizons, de tous sexes et de toutes croyances. La philosophie de Cosabella est ancrée dans une coupe exceptionnelle, la qualité et l'héritage italien. Nous sommes fiers d'être toujours fabriqués avec la même passion et la même créativité que lors de leur création en 1983.

