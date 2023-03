CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

CALIDA GROUP enregistre un nouveau résultat record



03.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Communiqué de presse de CALIDA GROUP annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Sursee (Suisse), le 3 mars 2023 Comptes annuels 2022: CALIDA GROUP enregistre un nouveau résultat record Augmentation nette du chiffre d’affaires de 14.4% à CHF 323.9 millions – les marques organiques enregistrent notamment une hausse significative du chiffre d’affaires

Nouvelle hausse du chiffre d’affaires en ligne de 11.9% – la part du commerce en ligne dans le chiffre d’affaires progresse une nouvelle fois à 27.7%

Augmentation du bénéfice d’exploitation de 14% au niveau record de CHF 27.7 millions – CALIDA avec la plus grande contribution au bénéfice devant AUBADE et LAFUMA MOBILIER

Le dividende de CHF 1.15 par action, en hausse de 15%, souligne la politique de dividendes attrayante ainsi que l’assise financière solide

La stabilité financière continue d’offrir la marge de manœuvre stratégique requise afin de poursuivre la croissance du groupe

L’intégration réussie des nouvelles acquisitions COSABELLA et ERLICH TEXTIL permet de mieux tirer parti des synergies – entrée d’AUBADE sur le marché des États-Unis «Au cours de l’exercice 2022, nous avons réussi à enregistrer un nouveau résultat record dans l’histoire de CALIDA GROUP. Dans un environnement extrêmement exigeant qui a considérablement pesé sur le moral des consommateurs, nous avons pu réaliser un chiffre d’affaires en hausse de 14.4% et accroître le bénéfice d’exploitation de 14% à un nouveau niveau record de CHF 27.7 millions. Nous avons ainsi été en mesure de gagner de nouvelles parts de marché sur un marché en baisse. Ce succès est notamment porté par nos fortes marques établies CALIDA, AUBADE et LAFUMA MOBILIER et leur clientèle extrêmement loyale. Les marques nouvellement acquises ERLICH TEXTIL et COSABELLA offrent des perspectives de croissance prometteuses, tout comme l’entrée d’AUBADE sur le marché des États-Unis. Notre modèle d’affaires omnicanal a constamment fait ses preuves et constitue une base solide pour le développement futur de CALIDA GROUP», résume Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, à propos des comptes annuels 2022. Nouveau résultat record avec un EBIT de CHF 27.7 millions Malgré un moral des consommateurs historiquement bas sur certains marchés, le groupe a amélioré le chiffre d’affaires corrigé des effets de change de 14.4% à CHF 323.9 millions, la croissance organique s’établissant à 7.7%. Une croissance plus forte a été enregistrée au cours des six premiers mois, car la perte de pouvoir d’achat causée par l’inflation était réellement perceptible au deuxième semestre. CALIDA a contribué au chiffre d’affaires du groupe avec un chiffre d’affaires corrigé des effets de change de CHF 155.5 millions, en hausse de près de 5.5%. AUBADE et LAFUMA MOBILIER ont même enregistré une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres après correction des effets de change avec respectivement CHF 74.2 millions (+10.7%) et CHF 64.2 millions (+16.8%). Au cours du dernier exercice, ERLICH TEXTIL a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 5.5 millions, contre CHF 24.4 millions pour COSABELLA. En raison de l’acquisition en cours d’année, la contribution des acquisitions au chiffre d’affaires s’est élevée à 6.7%. Comme le prévoit la stratégie ACCELERATE 2026, le chiffre d’affaires généré par l’activité en ligne de CALIDA GROUP a de nouveau fortement augmenté à hauteur de 11.9%. À l’échelle du groupe, le commerce électronique est responsable de 27.7% (année précédente: 26.9%), soit CHF 89.7 millions, du chiffre d’affaires total. Fort heureusement, les autres canaux de vente ont également pu être renforcés. Ainsi, les segments Space Management (+11.9%) et Outlets (+8.5%) ont également fortement progressé. Les canaux traditionnels de l’activité Retail (+5.3%) et Wholesale (+6.7%) connaissent également une croissance continue. Cela matérialise une nouvelle fois la solidité et le potentiel du modèle d’affaires omnicanal équilibré, qui a constamment fait ses preuves ces dernières années et qui constitue une base viable pour l’évolution future des activités du groupe. Au cours de l’exercice 2022, CALIDA GROUP a réalisé un bénéfice d’exploitation de CHF 27.7 millions, ce qui correspond à une progression de 14% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, la marge EBIT a pu être relevée à 8.6% (année précédente: 8.1%). La contribution de CALIDA au bénéfice opérationnelle est ressortie à CHF 47 millions (-1.0%). AUBADE et LAFUMA MOBILIER ont respectivement contribué au résultat record du groupe à hauteur de CHF 22.3 millions (+9.3%) et de CHF 19.7 millions (+14.9%). La contribution de COSABELLA au bénéfice s’élève à CHF 3.4 millions. Acquisitions intégration en cours – mise à profit accrue des synergies et numérisation

Avec l’acquisition de la marque de sous-vêtements durable ERLICH TEXTIL et de la marque de lingerie haut de gamme américaine COSABELLA au premier semestre 2022, la focalisation sur l’activité de base des sous-vêtements et de la lingerie a été accélérée avec succès dans le cadre de la stratégie de croissance ACCELERATE 2026. Alors que l’activité en ligne de COSABELLA a connu une croissance à deux chiffres l’an passé, l’activité Wholesale a reculé. Cette baisse s’explique par les stocks élevés du fait de la pandémie qui ont freiné des achats supplémentaires de la part des revendeurs. En 2022, ERLICH TEXTIL a été particulièrement sensible à la baisse des achats effectués par sa jeune clientèle inquiète de la guerre en Ukraine et de l’inflation record en Allemagne. Les nouvelles marques ont été progressivement intégrées, de sorte que l’accent est désormais mis exclusivement sur l’activité opérationnelle et la mise à profit croissante des synergies existantes, après les restructurations nécessaires de l’organisation. Ainsi, la plateforme de COSABELLA a-t-elle été utilisée aux États-Unis pour recruter une équipe de vente locale qui s’est chargée de l’entrée d’AUBADE sur le marché. Marge de manœuvre stratégique et dividende attrayant grâce à la solidité financière Grâce au produit de la vente de l’activité non stratégique de MILLET MOUNTAIN GROUP au premier semestre 2022, il a été possible de renforcer une nouvelle fois l’activité de base des sous-vêtements et de la lingerie avec succès et de manière ciblée. Conjointement avec l’augmentation stratégique recherchée de l’actif circulant net de CHF 33.8 millions, il en a résulté à la fin de l’année un free cashflow de CALIDA GROUP de CHF -29.0 millions (année précédente: CHF 25.6 millions). Les investissements d’un montant de CHF 13.8 millions étaient supérieurs à ceux de l’année précédente (CHF 11.6 millions). Le ratio de fonds propres s’établit à un niveau très solide de 67.2% (hors IFRS 16; année précédente: 58.6%) avec une liquidité nette de CHF 20 millions. Cette assise financière représente une basse toujours extrêmement solide pour mettre à profit les opportunités stratégiques de manière ciblée afin de poursuivre la croissance du groupe. La politique de dividendes attrayante se poursuit. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 19 avril 2023 le versement d'un dividende de CHF 1.15 par action, en hausse de 15%. La politique de dividende présentée dans la stratégie ACCELERATE 2026 sera ainsi poursuivie et plus de 50% du free cashflow normalisé sera distribué. Bien préparé dans la perspective d’un environnement toujours aussi difficile CALIDA GROUP est bien armé pour poursuivre sa stratégie de croissance avec succès, même si les incertitudes économiques et géopolitiques ainsi que l’inflation et la perte de pouvoir d’achat qui en résulte seront sans doute plus perceptibles. La base de clientèle loyale de CALIDA GROUP ainsi que le potentiel des marques acquises associés au modèle d’affaires omnicanal éprouvé permettent d’être confiant. Conformément à la stratégie ACCELERATE 2026, une croissance organique de 4 à 6% sera également recherchée en 2023. Pour toute information complémentaire: Calida Holding AG Sacha Gerber, CFO investor.relations@calidagroup.com Calendrier financier 2023 Assemblée générale 2023 19 avril 2023 Comptes semestriels 2023 27 juillet 2023 Comptes annuels 2022 de CALIDA GROUP – Conférence sur le bilan et de presse

Événement au SIX ConventionPoint et sous forme de webcast en direct



Date: Vendredi, le 3 mars 2023

Heure: 10h00 (HEC)

Lieu: Auditorium SIX ConventionPoint, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zurich



La présentation des résultats annuels est par ailleurs accessible sous forme de téléconférence et de webcast en direct.



Veuillez vous inscrire en vue d’une participation personnelle ou virtuelle en cliquant sur le lien suivant: INSCRIPTION



Vous trouverez l’ensemble des documents sur la page dédiée aux investisseurs sur www.calidagroup.com:

Communiqué de presse relatif aux comptes annuels

Rapport annuel 2022



Dès 10h00, vous trouverez également sur la page dédiée aux investisseurs la présentation relative aux comptes annuels. Key Figures CALIDA GROUP valeurs monétaires en MCHF (IFRS) 2022 2021 ± ± % ± %3 Chiffre d'affaires net 1 323.9 298.4 25.5 + 8.5% + 14.4% CALIDA 155.5 152.7 2.8 + 1.8% + 5.5% AUBADE 74.2 72.2 2.0 + 2.8% + 10.7% COSABELLA 14.2 - - - - LAFUMA MOBILIER 64.2 58.8 5.4 + 9.2% + 16.8% EBITDA ajusté 1, 2 33.8 31.7 2.1 + 6.6% Marge EBITDA ajusté (%) 10.4% 10.6% Résultat d’exploitation ajusté (EBIT) 1, 2 27.7 24.3 3.4 + 14.1% Marge opérationnelle ajusté (%) 8.6% 8.1% Résultat consolidé 1 21.8 15.2 6.6 + 43.4% Free Cash Flow 2 - 29.0 25.6 - 54.6 - 213.3% Free Cash Flow normalisé 2 17.5 15.6 1.9 + 12.2% Liquidité nette 20.1 46.6 - 26.5 - 56.9% Ratio de fonds propres (%) ajusté 2 67.2% 58.6% Effectifs 1 2’549 2’407 142 + 5.9% 1 des activités poursuivies 2 selon la définition des mesures alternatives de performance voir rapport annuel à partir de la page 21 3 a taux de change constants CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL et COSABELLA dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d’extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2022, le groupe, qui emploie environ 2500 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de CHF 324 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

Document: CALIDA GROUP enregistre un nouveau résultat record

