EQS-Ad-hoc: CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Vente

CALIDA GROUP obtient une offre ferme pour la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP



24.12.2021 / 09:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse de CALIDA GROUP

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Sursee (Suisse), le 24 décembre 2021 CALIDA GROUP obtient une offre ferme pour la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP

CALIDA GROUP a reçu une offre ferme de Jean-Pierre Millet, en collaboration avec Inspiring Sport Capital, pour la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP avec les marques MILLET et LAFUMA OUTDOOR. Jean-Pierre Millet est un investisseur et petit-fils des fondateurs de MILLET et reprend MILLET MOUNTAIN GROUP avec Inspiring Sport Capital, une société de capital-investissement spécialisée dans les événements sportifs, et ramène la société à la famille fondatrice. La vente est soumise à un processus de consultation du comité d'entreprise en France. En tant que pionnier de l'équipement pour sport de montagne en France, MILLET MOUNTAIN GROUP est incontournable dans le paysage des loisirs outdoor. Ces dernières années, CALIDA GROUP n'a cessé de développer ses activités outdoor dans un environnement de marché exigeant, si bien que MILLET MOUNTAIN GROUP est aujourd'hui bien positionné et paré pour l'avenir. En 2020, MILLET MOUNTAIN GROUP a généré un chiffre d'affaires de CHF 78,2 millions et employait environ 750 collaborateurs. La vente prochaine de MILLET MOUNTAIN GROUP marque une étape importante dans la mise en ?uvre de la stratégie ACCELERATE 2026. Avec les marques établies CALIDA et AUBADE, CALIDA GROUP se concentre sur les secteurs clés de la lingerie et des sous-vêtements, ainsi que sur les meubles outdoor avec LAFUMA MOBILIER. En plus de la croissance organique des trois marques, CALIDA GROUP souhaite accélérer la marche des affaires en procédant à des achats ciblés. Il est prévu d'utiliser le produit de la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP notamment pour des acquisitions dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie. Hans-Kristian Hoejsgaard, Président du Conseil d'administration de CALIDA GROUP, commente: «Avec cette vente, nous mettons en ?uvre de manière conséquente la stratégie annoncée. De plus, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir remettre les activités à un représentant de la famille fondatrice Millet.» Jean-Pierre Millet à propos de son offre pour MILLET MOUNTAIN GROUP: «Je suis heureux de devenir un actionnaire majeur de MILLET MOUNTAIN GROUP en partenariat avec Inspiring Sport Capital l'année du 100ème anniversaire de la marque et près de 50 ans après qu'elle ait quitté la famille, ceci sous la direction générale de Romain Millet depuis 2020. Nous continuerons de soutenir le développement international de Millet et Lafuma, deux marques emblématiques de la montagne et de l'outdoor.» Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, explique: «La vente de MILLET MOUNTAIN GROUP constitue une étape de plus vers le recentrage résolu de CALIDA GROUP sur les segments clés sous-vêtements et lingerie ainsi que meubles outdoor. Nous voulons renforcer notre bonne position sur le marché dans le domaine sous-vêtements et de la lingerie grâce à des acquisitions ciblées.» La conclusion de la transaction est attendue pour le deuxième trimestre de l'année civile 2022. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction. Pour toute information complémentaire:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

investor.relations@calida.com A propos de CALIDA GROUP

CALIDA GROUP a son siège en Suisse et exerce ses activités dans le secteur de l'habillement à l'échelle mondiale. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d'extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA. A propos de Jean-Pierre Millet

Précédemment Manager au Boston Consulting Group, Jean-Pierre Millet a fondé The Carlyle Group Europe Buyouts qu'il a dirigé pendant 16 ans. Il est à présent un Founding Managing Partner de PrimeStone Capital et Président de la Compagnie Nationale de Portefeuille et de Jetfly Aviation. A propos de INSPIRING SPORT CAPITAL

INSPIRING SPORT CAPITAL est une société d'investissement basée à Paris et à Londres dédiée 100% à l'industrie du sport. Elle a été fondée en 2014 par Laurent Damiani et Lucien Boyer, deux entrepreneurs pionniers du sport business international devenus investisseurs hands-on. ISC fédère un comité stratégique composé d'acteurs économiques et sportifs de premier plan, ainsi que des investisseurs privés avec un horizon à moyen/long terme. Au-delà des moyens financiers, ISC apporte un soutien spécifique aux dirigeants grâce à une expertise unique du marketing du sport et de l'évolution de ses modèles économiques.

ISC a déjà investi dans les univers suivants : le Gaming avec 52 ENTERTAINMENT (Funbridge, BBO, Virtual Regatta), le Golf avec PGC GROUP (Piguy Golf Challenge, Duchell B.V., Range King B.V., GolfSupport.co.uk), la Voile avec CDK TECHNOLOGIES, et maintenant l'Outdoor avec MILLET MOUNTAIN GROUP.

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: CALIDA Holding AG_Offre ferme pour la vente de MMG

Fin du communiqué ad hoc