EQS-Ad-hoc: CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Acquisition d'une société

CALIDA GROUP reprend la marque de lingerie durable erlich textil



04.02.2022 / 18:05 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse de CALIDA GROUP

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Sursee (Suisse), le 4 février 2022 CALIDA GROUP reprend la marque de lingerie durable erlich textil -

Premiers pas dans la mise en ?uvre de la stratégie «Accelerate 2026» Le 4 février 2022, CALIDA GROUP reprend la marque allemande de lingerie durable erlich textil. En acquérant cette jeune marque, CALIDA GROUP conforte comme prévu sa position solide sur le marché de la lingerie. Avec le rachat de cette société de vente en ligne, le groupe renforce parallèlement son rôle de précurseur dans les domaines de croissance du développement durable et du commerce électronique. CALIDA GROUP utilisera sa connaissance reconnue des marques pour accélérer la croissance de erlich textil. Depuis sa création en 2016, erlich textil qui a son siège à Cologne est synonyme de loyauté, de durabilité et d'un environnement de travail positif. Cette start-up emploie 21 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2021. Ces dernières années, ce vendeur en ligne pur (D2C) s'est distingué par une croissance continue et une infrastructure numérique évolutive. Avec ses produits de lingerie fabriqués en Europe à partir de tissus de grande qualité issus de la culture biologique et de ressources renouvelables, erlich textil crée des alternatives durables sur le marché de la lingerie. En 2021, cette société colonaise a remporté le prix allemand du design durable DNP. La direction de erlich textil continuera d'être assurée par l'équipe des fondateurs Sarah Grohé et Benjamin Sadler. erlich textil est une marque de Vorfreude GmbH, dans laquelle CALIDA GROUP acquiert une participation de 90%. Hans-Kristian Hoejsgaard, Président du Conseil d'administration de CALIDA GROUP, commente: «Avec l'acquisition de erlich textil, un pure-player numérique qui se concentre sur un groupe cible jeune, nous appliquons de manière ciblée la stratégie ACCELERATE 2026 annoncée lors de la journée dédiée aux investisseurs. Nous sommes particulièrement heureux que erlich textil et CALIDA GROUP partagent les mêmes valeurs et exigences concernant le développement durable et la qualité.» Sarah Grohé, co-fondatrice de erlich textil: «Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en CALIDA GROUP un partenaire fiable avec lequel nous pourrons démarrer la prochaine phase de croissance de erlich textil. Les valeurs communes concernant l'expérience client, la qualité et le développement durable constituent une base solide pour un avenir réussi.» Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, explique: «Je suis très content de voir que nous sommes en mesure de poursuivre le développement de notre part de marché dans la lingerie durable grâce à l'acquisition de erlich textil. Cette jeune marque possède déjà une clientèle fidèle. Nous voulons apporter un soutien ciblé à la croissance de erlich textil grâce à notre expérience dans le développement de marques et sur les marchés internationaux. Parallèlement, CALIDA GROUP pourra profiter de nouvelles idées et impulsions dans les domaines du développement durable et de l'activité numérique. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse.» Pour toute information complémentaire:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

investor.relations@calida.com A propos de CALIDA GROUP

CALIDA GROUP a son siège en Suisse et exerce ses activités dans le secteur de l'habillement à l'échelle mondiale. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d'extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA. A propos de erlich textil

erlich textil est synonyme depuis 2016 de basiques intemporels produits de manière durable dans le domaine des sous-vêtements et du linge de maison. En tant que marque Direct to Consumer, l'entreprise s'engage pour la diversité, l'inclusivité et le bien-être dans son propre corps.

Activement, erlich textil représente un changement dans le secteur textile, qui doit être poursuivi par une production en Europe et une forte croissance continue.

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: CALIDA GROUP

Fin du communiqué ad hoc