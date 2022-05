CALIDA Holding AG: CALIDA GROUP conclut l?acquisition de la marque de lingerie haut de gamme Cosabella avec succès

CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Achat

Sursee (Suisse), le 24 mai 2022 CALIDA GROUP conclut l?acquisition de la marque de lingerie haut de gamme Cosabella avec succès CALIDA GROUP a conclu l?acquisition de Cosabella le 23 mai 2022. L?acquisition de l?entreprise renommée internationale et très rentable renforce encore la position de CALIDA GROUP sur son segment clé de sous-vêtements et lingerie. CALIDA GROUP a acquis une participation de 100% dans Cosabella, en réinvestissant le produit de la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP. Avec la conclusion réussie de la transaction, CALIDA GROUP a franchi une nouvelle étape dans la mise en ?uvre de sa stratégie ACCELERATE 2026. Avec les marques établies dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie CALIDA, AUBADE et erlich textil, ainsi que la marque des meubles d?extérieur LAFUMA MOBILIER, Cosabella renforcera la croissance continue de CALIDA GROUP. En outre, l?acquisition crée une situation de départ idéale pour l?entrée des marques sur le marché américain. Pour toute information complémentaire:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

investor.relations@calidagroup.com CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE, erlich textil et Cosabella dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d?extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2021, le Groupe, qui emploie environ 2400 collaborateurs, a réalisé un chiffre d?affaires de plus de CHF 298 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

