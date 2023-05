CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

CALIDA Holding AG: CALIDA GROUP nomme Dave Müller au poste de Chief Financial Officer



11.05.2023 / 07:01 CET/CEST

Communiqué de presse de CALIDA GROUP annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Sursee (Suisse), le 11 mai 2023 CALIDA GROUP nomme Dave Müller au poste de Chief Financial Officer CALIDA GROUP nomme M. Dave Müller au poste de Chief Financial Officer (CFO) et membre de la direction du groupe. Il entrera en fonction le 1er juillet 2023. Dave Müller possède une longue expérience au sein de CALIDA GROUP et a occupé, au cours des dix dernières années, différents postes de direction dans le domaine des finances au sein de la marque CALIDA. Depuis 2019, il était responsable des questions financières de la marque de tradition CALIDA en tant que directeur des finances et membre de la direction de la marque. Avant de rejoindre CALIDA, Dave Müller a travaillé comme Senior Accountant aussi bien pour la marque lifestyle Volcom International que pour l'entreprise de conseil Ernst & Young. Pour toute information complémentaire: Calida Holding AG investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL et COSABELLA dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d’extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2022, le groupe, qui emploie environ 2500 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de CHF 324 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

