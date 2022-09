CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

CALIDA Holding AG: Changements au sein de la direction de CALIDA GROUP



19.09.2022 / 07:00 CET/CEST

Communiqué de presse de CALIDA GROUP annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Sursee (Suisse), le 19 septembre 2022 Changements au sein de la direction de CALIDA GROUP Sacha D. Gerber, Chief Financial Officer (CFO) et membre de la direction de CALIDA GROUP, a décidé de relever un nouveau défi professionnel en dehors du groupe. Sacha D. Gerber est responsable de la direction financière du groupe depuis juillet 2018. Le processus de désignation de son successeur sera lancé sans délai. Sacha D. Gerber et la direction assureront une passation de pouvoir en douceur au cours des prochains mois. Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, commente: «Grâce à sa grande compétence professionnelle et à son fort engagement, Sacha D. Gerber a contribué au développement stratégique réussi du groupe au cours des quatre dernières années et a participé de manière déterminante à la croissance durable de CALIDA GROUP. Nous le remercions pour sa performance et ses précieuses contributions, grâce auxquelles il a contribué au ciblage et, plus récemment, à l'internationalisation du groupe. Nous regrettons profondément son départ et souhaitons à Sacha D. Gerber le meilleur pour son avenir professionnel.» Pour toute information complémentaire: Jürg Stähelin, IRF Tél.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL et COSABELLA dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d’extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. Au premier semestre 2022, le groupe, qui emploie environ 2400 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de CHF 172 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

