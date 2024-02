CALIDA Holding AG: Comptes annuels 2023

CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Communiqué de presse de CALIDA GROUP annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Sursee (Suisse), le 23 février 2024 Comptes annuels 2023: Progression opérationnelle solide en parallèle à la réorientation stratégique – les marques clés rentables assurent une base viable Léger recul du chiffre d’affaires corrigé des effets de change de 1.7% à CHF 304.4 millions – le chiffre d’affaires de la marque CALIDA poursuit sa hausse

Nouvelle augmentation du chiffre d’affaires en ligne de 18.4% à CHF 97.2 millions – la part du commerce en ligne dans le chiffre d’affaires progresse à nouveau, à 31.9%

Bénéfice d’exploitation corrigé des secteurs d’activité poursuivis à CHF 12.2 millions – le résultat de l’entreprise (secteurs d’activité non poursuivis inclus) s’établit à CHF -66.5 millions en raison de corrections de valeur uniques

Maintien de la politique de dividendes favorable aux actionnaires avec une proposition de CHF 0.60 par action «Dans un environnement extrêmement exigeant, CALIDA GROUP a enregistré une progression opérationnelle solide, avec un chiffre d’affaires en légère baisse par rapport à l’année précédente. Bien établies à l’international, nos marques clés CALIDA, AUBADE et LAFUMA MOBILIER assurent une assise stable à notre groupe. L’exercice 2023 a par ailleurs été marqué par un apurement global et une série de corrections de valeur sur les acquisitions récentes, sans oublier une réorientation stratégique mettant l’accent sur l’‹excellence opérationnelle›. La ligne de conduite stratégique articulée autour de nos marques clés rentables assure l’expansion durable de CALIDA GROUP pour l’avenir», commente Felix Sulzberger, président exécutif du conseil d’administration de CALIDA GROUP, à propos des comptes annuels 2023. Réorientation stratégique axée sur l’excellence opérationnelle et léger recul du chiffre d’affaires en 2023 Après avoir vérifié notre stratégie, nous avons décidé de nous désinvestir d’ERLICH TEXTIL, de créer la boutique multimarques Onmyskin, et d’opérer des corrections de valeur et des adaptations stratégiques pour COSABELLA. Par la même occasion, une priorité a été accordée à l’excellence opérationnelle pour les trois prochaines années. L’attention sera donc focalisée sur l’optimisation des activités avec les marques rentables existantes du groupe. Il s’agit ainsi de parvenir à une croissance organique sensible et à accroître la rentabilité et le cash-flow. En 2023, CALIDA GROUP a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 304.4 millions (-4.6%) avec les secteurs d’activité poursuivis, ce qui représente une baisse de 1.7% par rapport à l’année précédente après correction des effets de change. Les ventes des marques clés sont quant à elles nettement supérieures à leur niveau antérieur à la pandémie de coronavirus. Il apparaît donc une nouvelle fois clairement que les trois marques clés – CALIDA, AUBADE et LAFUMA MOBILIER – sont bien établies sur le marché et remplissent toutes les conditions pour poursuivre leur évolution favorable grâce à une stratégie efficace en termes de produits, de marques et de distribution. CALIDA a contribué au chiffre d’affaires du groupe avec un chiffre d’affaires de CHF 157.7 millions, soit une légère hausse de 3.8% par rapport à l’année précédente après correction des effets de change (+1.4% en CHF) et une hausse de 22% par rapport aux chiffres observés avant la pandémie de coronavirus. Cette évolution réjouissante tient en particulier à la progression continue des ventes dans les canaux en ligne des marques. AUBADE a atteint un chiffre d’affaires inférieur de 4.0%, à EUR 70.9 millions (-7.1% en CHF), qui a néanmoins gagné plus de 25% par rapport à 2019. LAFUMA MOBILIER a déploré en 2023 une chute de 23.2% de son chiffre d’affaires, à EUR 48.9 millions (-26.0% en CHF). Cette marque avait fortement profité des confinements pendant la pandémie de coronavirus: d’une part, les meubles de jardin et de balcon étaient particulièrement demandés, et d’autre part, les concurrents, qui font pratiquement tous fabriquer leurs produits en Extrême-Orient, n’étaient pas approvisionnés. La courbe s’est inversée l’année dernière, cet exercice étant le premier depuis la fin de la pandémie. Les stocks abondants chez les distributeurs ont entraîné un recul massif, même si le chiffre d’affaires actuel dépasse le résultat de 2019 de 18%. Le chiffre d’affaires de la marque de lingerie américaine COSABELLA s’est contracté de 1.8% à USD 25.1 millions. Cette tendance est principalement imputable à l’assainissement des stocks et au moral en berne parmi les consommateurs, en particulier aux États-Unis. Après un remaniement du plan d’entreprise dans le sens d’une plus grande prudence, l’année 2023 a été mise à profit pour prendre les mesures opérationnelles et structurelles de nature à poser les fondations d’une marque de lingerie rentable et attrayante dotée de perspectives de croissance sur le marché américain, ce qui pourrait encore mobiliser des ressources humaines et financières du groupe pendant plusieurs années. Commerce électronique stable et prospère – maintien d’une politique de dividendes favorable aux actionnaires Au cours de l’exercice sous revue, CALIDA GROUP a de nouveau renforcé sensiblement ses activités de commerce en ligne, qui se sont avérées extrêmement profitables. Après une hausse corrigée des effets de change de 18.4% par rapport à l’année précédente, leur résultat s’élève aujourd’hui à CHF 97.2 millions. Dans les secteurs d’activité poursuivis de CALIDA GROUP, le commerce en ligne est ainsi à l’origine d’une part de 31.9% du chiffre d’affaires (2022: 26.7%). Le bénéfice d’exploitation corrigé des secteurs d’activité poursuivis (hors éléments exceptionnels et hors ERLICH TEXTIL) de CALIDA GROUP s’est chiffré à CHF 12.2 millions en 2023 (2022: CHF 30.0 millions), pour une marge EBIT de 4.0% (2022: 9.4%). Il en résulte un bénéfice net corrigé des secteurs d’activité poursuivis de CHF 7.0 millions pour l’exercice (2022: CHF 23.9 millions). Après intégration des coûts uniques déjà annoncés pour les secteurs d’activité poursuivis, d’un montant de CHF 51.8 millions (corrections de valeur de COSABELLA, frais de lancement d’Onmyskin), on aboutit à une perte pour l’entreprise de CHF 44.8 millions. Seule une fraction de CHF 4.8 millions de ces dépenses uniques a toutefois une influence sur le cash-flow. La perte causée par les secteurs d’activité non poursuivis (ERLICH TEXTIL) se monte en outre à CHF 21.7 millions, de sorte qu’au total, l’entreprise affiche une perte de CHF 66.5 millions. Les ventes en baisse et les stocks bien remplis ont donné lieu à un free cash-flow négatif au premier semestre, mais la situation s’est nettement améliorée au second semestre. À la clôture de l’exercice, le free cash-flow s’élevait à CHF -8.6 millions (2022: CHF -29.0 millions), et les investissements à CHF 9.7 millions (2022: CHF 12.2 millions). Le ratio de fonds propres corrigé selon la norme IFRS 16 s’établissait à 58.4% à la fin 2023 (2022: 67.2%), avec une liquidité nette de CHF 0.3 million (2022: CHF 19.9 millions). La politique de dividendes favorable aux actionnaires est maintenue malgré les difficultés aigües rencontrées au cours de l’exercice. Nonobstant la perte pour l’entreprise et le free cash-flow négatif, le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 5 avril 2024 le versement d’un dividende de CHF 0.60 par action (2022: CHF 1.15). Dans le futur, la distribution de dividendes sera fondée sur le free cash-flow réellement réalisé. Changements au conseil d’administration et à la direction Stefan Portmann, membre du conseil d’administration depuis huit ans, et Laurence Bourdon-Tracol, membre depuis deux ans, ne seront pas candidats à une réélection à la prochaine assemblée générale. Le conseil d’administration les remercie pour leur engagement et leurs précieuses contributions à l’essor constant du groupe. Il sera proposé d’élire Corinna Werkle au conseil d’administration. Avec une expérience de plus de 35 ans à la tête d’entreprises du secteur de l’habillement basées en Europe, en Amérique et en Asie et opérant sur les marchés internationaux, elle insufflera une nouvelle dynamique à CALIDA GROUP. En avril 2024, Daniel Gemperle prendra une retraite bien méritée après 25 années au service de CALIDA GROUP, terminées au poste de COO. Le conseil d’administration le remercie pour le travail accompli au cours de sa longue carrière et pour sa contribution déterminante au développement du groupe. Hanna Huber, qui exerçait la fonction de CIDO de CALIDA GROUP depuis 2023, a par ailleurs décidé de relever de nouveaux défis professionnels en dehors du groupe. Considérant la conjoncture tendue, la timidité exacerbée des consommateurs et consommatrices et l’affaiblissement du commerce, en proie à des problèmes structurels, CALIDA GROUP et ses marques commerciales devront à l’avenir faire preuve d’une bonne dose de flexibilité opérationnelle et d’anticipation. En même temps, les marques bien positionnées, qui proposent des produits attrayants, pourront trouver des opportunités pour conquérir de nouvelles parts de marché à travers une attitude offensive. Calendrier financier 2024 Assemblée générale 2024 5 avril 2024 Comptes semestriels 2024 Été 2024

Dès 10h00, vous trouverez également sur la page dédiée aux investisseurs la présentation relative aux comptes annuels . Key Figures CALIDA GROUP valeurs monétaires en MCHF (IFRS) 2023 2022 ± ± % ± %3 Chiffre d'affaires net 1 304.4 319.1 -14.7 - 4.6% - 1.7% CALIDA 157.7 155.5 2.2 + 1.4% + 3.8% AUBADE 68.9 74.2 -5.3 - 7.1% - 4.0% COSABELLA 4 22.6 14.2 8.4 + 59.2% + 69.3% LAFUMA MOBILIER 47.5 64.2 -16.7 - 26.0% - 23.2% EBITDA ajusté 1, 2 18.8 35.9 -17.1 - 47.6% Marge EBITDA ajusté (%) 6.2% 11.3% Résultat d’exploitation ajusté (EBIT) 1, 2 12.2 30.0 -17.8 - 59.3% Marge opérationnelle ajusté (%) 4.0% 9.4% Résultat consolidé ajusté 1, 2 7.0 23.9 -16.9 -70.7% Résultat consolidé 1 -44.8 22.9 -67.7 -295.6% Résultat consolidé total -66.5 37.0 -103.5 -279.7% Free Cash Flow 2 -8.6 -29.0 20.4 - 70.3% Free Cash Flow normalisé 2 11.5 17.5 -6.0 - 34.3% Liquidité nette 0.3 19.9 -19.6 - 98.5% Ratio de fonds propres (%) ajusté 2 58.4% 67.2% Effectifs 1 2’484 2’506 -22 - 0.9% 1 des activités poursuivies 2 selon la définition des mesures alternatives de performance voir rapport annuel à partir de la page 19 3 a taux de change constants 4 depuis June 2022 CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE et COSABELLA dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d’extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2023, le Groupe, qui emploie près de 2500 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de CHF 304 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

