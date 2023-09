CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Décision stratégique d’entreprise

CALIDA Holding AG: Nouvelle focalisation stratégique sur l’excellence opérationnelle – marge EBIT de 10% visée d’ici 2026 – focalisation de l’activité en ligne sur les marques du groupe – correction d



12.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Communiqué de presse de CALIDA GROUP annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Sursee (Suisse), le 12 septembre 2023 Fin de la révision de la stratégie: Nouvelle focalisation stratégique sur l’excellence opérationnelle – marge EBIT de 10% visée d’ici 2026 – focalisation de l’activité en ligne sur les marques du groupe – correction de valeur chez COSABELLA Nouvelle focalisation stratégique sur l’excellence opérationnelle pour les marques du groupe

Une marge EBIT de 10% reste un objectif d’ici 2026 – maintien d’une la politique de dividendes attrayante avec la distribution d’au moins la moitié du free cash-flow généré

Intensification du commerce en ligne des marques du groupe CALIDA, AUBADE, LAFUMA MOBILIER et COSABELLA – cessation de la boutique en ligne multimarques onmyskin.com avec des coûts de liquidation d’environ CHF 3 millions

COSABELLA accuse toujours un retard significatif par rapport aux objectifs d’acquisition – la réévaluation du plan d’exploitation dans le cadre de la révision de la stratégie débouche sur des corrections de valeur et des dépenses à hauteur d’environ CHF 39-49 millions «La stratégie de croissance définie en 2021 n’ayant pas débouché sur l’évolution attendue des affaires, CALIDA GROUP va se concentrer sur l’optimisation de l’activité avec les marques du groupe rentables existantes au cours des trois prochaines années. Avec la focalisation sur l’excellence opérationnelle de nos marques, nous portons une attention particulière à une croissance organique solide et à une marge EBIT particulièrement élevée, afin de créer une valeur ajoutée pour notre clientèle, nos actionnaires et notre personnel. Le plan d’exploitation de la marque de lingerie américaine COSABELLA a également été réévalué dans le cadre de la révision de la stratégie et a nécessité d’importantes corrections de valeur. La focalisation systématique du commerce en ligne sur nos propres marques nous permet d’intensifier l’activité profitable de l’e-commerce», commente Felix Sulzberger, président exécutif du Conseil d’administration de CALIDA GROUP. Nouvelle orientation stratégique: l'excellence opérationnelle CALIDA GROUP va désormais se focaliser sur l’amélioration durable de la rentabilité des marques CALIDA, AUBADE et LAFUMA MOBILIER ainsi que sur la mise à profit du potentiel de croissance de COSABELLA. La concentration de l’expertise de CALIDA GROUP DGTL sur CALIDA et AUBADE permet de développer les canaux de distribution numériques de manière ciblée et d’intensifier l’activité en ligne. La mise en place de plates-formes opérationnelles au niveau du groupe n’est plus requise, mais le transfert de savoir-faire entre les marques continue d’être encouragé. Focalisation du commerce en ligne sur les propres marques Une vingtaine d’emplois seront supprimés dans le sillage de la cessation de la boutique en ligne multimarques onmyskin.com déficitaire, dans le cadre des optimisations organisationnelles annoncées chez CALIDA GROUP DGTL. La fermeture donnera également lieu à des amortissements sur les contrats de location ainsi que sur les stocks. Il en résultera des coûts de liquidation pour onmyskin.com d’environ CHF 3 millions. Différentes options pour le rachat de onmyskin.com par des tiers sont actuellement étudiées. Une croissance optimisée en termes de coûts supplémentaire du commerce en ligne chez CALIDA et AUBADE est recherchée avec cette concentration chez CALIDA GROUP DGTL. Le désinvestissement prévu de ERLICH TEXTIL est attendu au quatrième trimestre 2023, sachant que les corrections de valeur nécessaires seront réalisées au premier semestre 2023. Corrections de valeur et optimisation de la stratégie de marque chez COSABELLA Comme rapporté, le chiffre d’affaires de la marque de lingerie premium américaine COSABELLA acquise au printemps 2022 est resté au niveau de l’année précédente au premier semestre grâce à une activité en ligne solide. La marche des affaires accuse toujours un net retard sur le business case initial. La réévaluation plus prudente du potentiel commercial s’est traduite par une adaptation des objectifs et donc par des corrections de valeur (notamment goodwill et marque) à hauteur de CHF 33-43 millions, qu'à des dépenses supplémentaires d’environ CHF 6 millions comptabilisés en 2023. L’optimisation de la stratégie de marque et l’intégration systématique de COSABELLA sont à présent accélérées. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec Silvia Campello, qui a succédé à Guido Campello au poste de General Manager le 31 août 2023. Silvia Campello travaille chez COSABELLA depuis 1998, dernièrement en qualité de responsable Finance and Operations. Objectif de marge EBIT de 10% – chiffre d’affaires et EBIT 2023 inférieurs au niveau de l’année précédente CALIDA GROUP table sur des conditions-cadres toujours difficiles et donc sur un moral des consommateurs assombri. Pour l’exercice en cours, on attend toujours un chiffre d’affaires impacté par le taux de change et un EBIT des activités maintenues du groupe (hors dépenses uniques) inférieurs au niveau élevé de l’exercice précédent. Outre les corrections de valeur de COSABELLA et les coûts de liquidation pour onmyskin.com d’un montant total de CHF 42-52 millions, les corrections de valeur pour ERLICH TEXTIL à hauteur de CHF 19 millions déjà commentées au premier semestre déboucheront sur une perte de l’entreprise durant l’exercice en cours. Sur ces dépenses uniques d’un montant total de CHF 61-71 millions, seuls CHF 5 millions auront toutefois un effet sur les liquidités. La nouvelle orientation stratégique avec la réduction du portefeuille de marques, la renonciation à la mise en place des plates-formes du groupe ainsi que la focalisation sur l’excellente opérationnelle aura de premiers effets positifs sur les résultats dès 2024. La révision de la stratégie est achevée avec les corrections de valeur et adaptations effectuées. CALIDA GROUP vise toujours une marge EBIT de 10% d’ici 2026, avec une croissance supérieure à celle du marché local. La politique de dividendes attrayante avec la distribution d’au moins la moitié du free cash-flow généré est maintenue. Eric Sibbern a décidé de se retirer du Conseil d'administration après la fin réussie de la révision de la stratégie afin de se concentrer sur ses activités opérationnelles chez Veraison Capital. Eric Sibbern a décidé de se retirer du Conseil d'administration après la fin réussie de la révision de la stratégie afin de se concentrer sur ses activités opérationnelles chez Veraison Capital. Il a participé activement à la définition de la nouvelle stratégie et a largement soutenu la focalisation sur l'excellence opérationnelle et le développement des activités en ligne. Le Conseil d'administration remercie Eric Sibbern pour sa précieuse contribution à la phase de transition et regrette son départ.

Agenda financier 2023/24
Résultats annuels 2023 23 février 2024



Date: mardi, 12 septembre 2023

Heure: 10h00 (HEC)



Vous recevrez vos données d’accès personnelles à la téléconférence après votre inscription en cliquant sur le lien suivant: INSCRIPTION



Vous trouverez l’ensemble des documents sur la page dédiée aux investisseurs sur www.calidagroup.com :

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE et COSABELLA dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d’extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. Au premier semestre 2023, le groupe, qui emploie environ 2500 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de CHF 160 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.

