CALIDA : acquiert des parts de marché supplémentaires, grâce à des marques fortes et à la mise en ?uvre précoce du commerce électronique

EQS Group-News: CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

CALIDA GROUP acquiert des parts de marché supplémentaires, grâce à des marques fortes et à la mise en ?uvre précoce du commerce électronique



05.03.2021 / 07:00





Communiqué de presse du CALIDA GROUP

Sursee (Suisse), le 5 mars 2021

Comptes annuels 2020:

CALIDA GROUP acquiert des parts de marché supplémentaires, grâce à des marques fortes et à la mise en ?uvre précoce du commerce électronique

Hausse du chiffre d'affaires de 30% au deuxième semestre par rapport aux six premiers mois de l'année, grâce à un portefeuille de marques résilient

Nouvelle hausse significative des affaires en ligne de 56% - part importante du chiffre d'affaires de 21,7%

Baisse du chiffre d'affaires pour cause de pandémie de 7,6% à 332,7 millions -

bénéfice d'exploitation corrigé de CHF 13,2 millions

Renforcement supplémentaire de l'activité de base Sous-vêtements et lingerie prévu grâce à des rachats

Grâce à une assise financière solide et à de bonnes perspectives commerciales, proposition d'un dividende ordinaire ainsi que d'un dividende extraordinaire (dividende différé de 2019) de CHF 0,80 respectivement

Le rapport sur le développement durable sera désormais présenté à l'assemblée générale pour un vote consultatif

Entrée du nouveau CEO Timo Schmidt-Eisenhart le 12 avril 2021

«Dans un contexte jusqu'à alors inconnu marqué par la pandémie de coronavirus, notre groupe a fait la preuve de son extraordinaire efficacité et de sa puissance. Nos marques fortes et notre clientèle fidèle que nous avons pu approvisionner en tout temps nous ont permis de gagner de nouvelles parts de marché en 2020. L'activité en ligne développée au fur et à mesure est de plus en plus payante et a amorti la baisse du chiffre d'affaires induite par la pandémie. Nous voulons renforcer notre activité de base Sous-vêtements et lingerie ainsi que l'activité en ligne par des investissements et des rachats. Le deuxième semestre nettement plus solide nous incite à l'optimisme et à penser que notre modèle d'affaires focalisé nous permet de développer le groupe avec succès, même dans un environnement difficile», estime Reiner Pichler, CEO de CALIDA GROUP, à propos des comptes annuels 2020.

Focalisation, activité en ligne croissante et stratégie durable

La focalisation stratégique de CALIDA GROUP a été accélérée l'an dernier. Grâce à la vente efficace de la marque de surf et de style de vie OXBOW ainsi que de la marque d'activités outdoor EIDER, la focalisation du portefeuille de marques a été renforcée, la rentabilité du groupe a été confortée et les processus ont été optimisés. La société française LAFUMA SA a par ailleurs été entièrement rachetée en décembre et retirée de la cote de la bourse parisienne Euronext.

La simplification et la concentration des activités commerciales sur le métier de base Sous-vêtements et lingerie avec les marques fortes CALIDA et AUBADE ainsi que sur le segment du mobilier de jardin avec LAFUMA MOBILIER se poursuivra également durant l'année en cours. Des options stratégiques sont étudiées pour l'activité outdoor avec les marques MILLET et LAFUMA. La croissance de l'activité de base Sous-vêtements et lingerie ainsi que des activités en ligne doit être accélérée grâce à des investissements et des rachats ciblés. Parallèlement, CALIDA GROUP est parfaitement armé pour assurer également sa croissance organique, grâce à une assise financière solide.

Le développement de l'activité d'e-commerce et la numérisation de toutes les divisions continuent d'être payants, puisque les relations avec les clients progressent dans l'espace virtuel. Le regroupement des activités de la vente de détail et du commerce électronique sur tous les canaux assure une focalisation optimale sur les clients.

La crise du coronavirus a une nouvelle fois accentué la demande d'un entrepreneuriat écologique et socialement responsable. La focalisation du groupe selon les principes d'un développement durable se reflète tout au long de la chaîne de création de valeur, des relations avec les collaborateurs à l'introduction de produits durables. Ainsi, 35% de toute la collection CALIDA sont déjà certifiés MADE IN GREEN by OEKO-TEX(R).

Bon résultat malgré des défis extrêmes - une situation financière toujours favorable

Malgré un environnement de marché plus exigeant que jamais, le deuxième semestre s'est traduit par une nette amélioration des activités commerciales sur les principaux marchés que sont la Suisse, l'Allemagne et la France. Par rapport au premier semestre, le chiffre d'affaires au deuxième semestre a progressé d'environ 30%, atteignant pratiquement le niveau de l'année précédente. La pandémie a néanmoins laissé des traces et le chiffre d'affaires net consolidé corrigé des effets de change a baissé de 7,6% à CHF 332,7 millions (année précédente: CHF 372,0 millions).

Corrigée des effets de change, l'activité d'e-commerce a une nouvelle fois fortement progressé de plus de 56%, naturellement supportée par la pandémie de coronavirus. CALIDA GROUP a pratiquement pu doubler la part de l'e-commerce sur l'espace d'un an. En comparaison avec le marché, elle représente aujourd'hui une part particulièrement importante de 21,7%. Au sein de CALIDA GROUP, quelque 185 collaborateurs extrêmement motivés se chargent du développement de l'activité en ligne, qui a atteint de nouveaux sommets pour toutes les marques.

La politique prévoyante en matière de dépenses ainsi que la fermeture temporaire du commerce stationnaire ont contribué à une réduction de la base de coûts. Globalement, CALIDA GROUP a généré en 2020 un bénéfice d'exploitation corrigé de CHF 13,2 millions, soit une baisse d'environ 44% par rapport au résultat de l'exercice précédent (CHF 23,5 millions) du fait de la pandémie. La marge EBIT corrigée ressort à 4,0% (exercice précédent: 6,3%). Le free cash-flow se monte à CHF 21,2 millions (exercice précédent: CHF 33,1 millions).

CALIDA GROUP bénéficie toujours d'une assise financière très solide. Le ratio de fonds propres (à l'exclusion d'IFRS 16) de 63,8% (exercice précédent: 59,4%) est toujours très élevé et la structure de financement a encore été optimisée avec le rachat complet de LAFUMA SA. Une liquidité nette de CHF 45,3 millions offre par ailleurs une marge stratégique et économique supplémentaire.

Des marques aux résultats stables

Le portefeuille de marques de CALIDA GROUP a une nouvelle fois prouvé sa résilience l'an dernier. LAFUMA MOBILIER a été particulièrement impressionnante: en 2020, la division a réalisé le chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire. Tandis que CALIDA et AUBADE n'ont enregistré que de légers reculs grâce à la grande loyauté à l'égard de la marque, l'activité outdoor de MILLET et LAFUMA a sensiblement reculé en raison des restrictions de sortie sur le marché domestique France.



Politique de dividende favorable aux actionnaires grâce à la solidité financière

Compte tenu de la solidité financière de CALIDA GROUP, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de distribuer un dividende de CHF 0.80. Le conseil d'administration propose en outre de verser le dividende qui n'a pas été distribué pour l'exercice 2019 sous la forme d'un dividende extraordinaire de CHF 0,80. Cela souligne la confiance du conseil d'administration dans le modèle d'affaires et la marche des affaires de CALIDA GROUP.

Approbation consultative du rapport sur le développement durable par l'assemblée générale

CALIDA GROUP n'est pas seulement innovant dans l'introduction progressive de produits durables. Le conseil d'administration a également décidé d'être la première entreprise du secteur à présenter chaque année le rapport sur le développement durable à l'assemblée générale en vue de son approbation consultative (non contraignante). CALIDA GROUP démontre ainsi son grand engagement en faveur d'un entreprenariat durable.

Perspectives favorables grâce à l'e-commerce et à la focalisation du portefeuille de marques

L'environnement économique restera difficile en 2021 et les conséquences de la crise du coronavirus seront toujours perceptibles. Les confinements et les couvre-feux ont notamment une forte incidence sur l'activité outdoor. CALIDA GROUP va poursuivre la focalisation stratégique, l'internationalisation croissante ainsi que le développement de l'activité en ligne. L'activité de base Sous-vêtements et lingerie sera encore renforcée par des investissements en temps réel, organiques et anorganiques. La fiabilité du service aux clients reste une priorité absolue en des temps incertains. Grâce à des innovations produits permanentes, même dans la mode durable, CALIDA GROUP entend répondre à la promesse de fidélité des clients. Compte tenu de son bon positionnement CALIDA GROUP est confiant dans sa capacité à consolider le niveau de chiffre d'affaires grâce au portefeuille de marques actuel. Compte tenu de son bon positionnement, CALIDA GROUP est confiant dans sa capacité à consolider le niveau de chiffre d'affaires grâce au portefeuille de marques actuel.



Le nouveau Chief Executive Officer Timo Schmidt-Eisenhart prendra la direction de CALIDA GROUP le 12 avril 2021. Grâce à son expérience internationale dans le secteur de l'habillement, à son expertise de la transformation numérique et de la constitution de marques stratégiques, il offre les conditions idéales pour conduire CALIDA GROUP vers un avenir fructueux.

Pour toute information complémentaire:

Calida Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Sacha Gerber, CFO

Tél.: +41 41 925 44 49

investor.relations@calida.com

Key Figures CALIDA GROUP valeurs monétaires en MCHF (IFRS) 2020 2019 ± ± % ± %3 Chiffre d'affaires net 1 332.7 372.0 -39.3 - 10.6% - 7.6% CALIDA 135.1 140.0 -4.9 - 3.5% - 1.2% MILLET MOUNTAIN GROUP (en m?) 78.2 102.4 -24.2 - 23.6% - 19.1% AUBADE (en m?) 51.9 56.6 -4.7 - 8.4% - 8.4% LAFUMA MOBILIER (en m?) 42.9 41.4 1.5 + 3.7% + 3.9% EBITDA ajusté 1, 2 21.2 31.9 -10.7 - 33.7% Marge EBITDA ajusté (%) 6.4% 8.6% Résultat d'exploitation ajusté (EBIT) 1, 2 13.2 23.5 -10.3 - 43.9% Marge opérationnelle ajusté (%) 4.0% 6.3% Résultat consolidé 1 5.9 16.8 -10.9 - 64.8% Free Cash Flow 2 21.2 33.1 -11.9 - 36.0% Liquidité nette 45.3 34.2 11.1 + 32.5% Ratio de fonds propres (%) ajusté 2 63.8% 59.4% Effectifs 2'775 2'934 -159 - 5.4% 1 des activités poursuivies 2 selon la définition des mesures alternatives de performance voir rapport annuel à partir de la page 22 3 a taux de change constants / MILLET MOUNTAIN GROUP est ajusté de EIDER

CALIDA GROUP est un groupe mondial spécialisé dans l'habillement qui a son siège en Suisse. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE sur le segment de la lingerie et les marques MILLET et LAFUMA sur le segment des sports alpins et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 333 millions CHF et emploie environ 2 800 personnes. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.