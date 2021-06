CALIDA : continue de mettre l'accent sur son c?ur de métier, les sous-vêtements et la lingerie, et envisage de vendre MILLET MOUNTAIN GROUP.

EQS Group-Ad-hoc: CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Décision stratégique d'entreprise

Communiqué de presse de CALIDA GROUP

Annonce ad hoc conformément à l'art. 53 LR

Sursee (Suisse), le 29 juin 2021

CALIDA GROUP continue de mettre l'accent sur son c?ur de métier, les sous-vêtements et la lingerie, et envisage de vendre MILLET MOUNTAIN GROUP.

CALIDA GROUP souhaite poursuivre résolument la réorientation stratégique amorcée (vente des marques Eider et Oxbow) et se concentrer sur les sous-vêtements et la lingerie, qui constituent son c?ur de métier, avec un portefeuille de marques plus pointu. L'évolution récente des affaires a une nouvelle fois démontré qu'en focalisant ses activités commerciales sur les sous-vêtements et la lingerie, deux domaines extrêmement prospères, ainsi que sur LAFUMA MOBILIER, le groupe peut améliorer sa rentabilité et son positionnement.

Dans le cadre de sa revue de la stratégie, le Conseil d'administration de CALIDA GROUP a décidé, en conjonction avec la direction, de céder la division MILLET MOUNTAIN GROUP (chiffre d'affaires en 2020: 78,2 millions d'euros), qui comprend les marques MILLET et LAFUMA. Pionnier dans l'équipement pour les sports de montagne en France, MILLET MOUNTAIN GROUP, avec ses marques MILLET et LAFUMA, est incontournable dans le paysage des loisirs outdoor avec une gamme complète de produits de haute qualité, dont des vêtements, des chaussures et des sacs à dos. Durant ces dernières années, CALIDA GROUP n'a cessé de développer ses activités outdoor dans un environnement de marché exigeant, si bien que MILLET MOUNTAIN GROUP est aujourd'hui bien positionné et paré pour l'avenir. Il est prévu d'en affecter le produit à des investissements dans les marques de base existantes et des rachats dans le segment fondamental sous-vêtements et lingerie, de façon à alimenter davantage encore sa croissance. En parallèle, les activités en ligne devraient également être renforcées.

Hans-Kristian Hoejsgaard, Président du Conseil d'administration de CALIDA GROUP, commente: «La vente prévue de MILLET MOUNTAIN GROUP est l'étape logique suivante dans l'optimisation du modèle d'affaires de CALIDA GROUP. Un nouveau propriétaire peut parfaitement continuer de faire fructifier nos activités outdoor. La priorité accordée aux marques CALIDA et AUBADE, réputées à l'échelle internationale, confère au groupe une stature indéniable dans le domaine des sous-vêtements et de la lingerie et entraîne une création de valeur à l'avenant, qui bénéficie aux clients, aux collaborateurs et aux actionnaires. »

Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, ajoute: «La poursuite de l'affinement stratégique que nous prévoyons pour notre modèle d'activité dynamisera encore la croissance et la rentabilité de notre groupe. Nous avons par ailleurs l'intention de faire grandir notre activité de base, les sous-vêtements et la lingerie, à la fois au niveau organique et au travers d'acquisitions ciblées. La solidité financière de notre groupe nous donne accès à des opportunités d'entreprise intéressantes. Les marques CALIDA, AUBADE et LAFUMA MOBILIER, bien positionnées et très rentables, forment un fondement particulièrement solide pour l'expansion continue de notre groupe.»

CALIDA GROUP est un groupe mondial spécialisé dans l'habillement qui a son siège en Suisse. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE sur le segment de la lingerie et les marques MILLET et LAFUMA sur le segment des sports alpins et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 333 millions CHF et emploie environ 2 800 personnes. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.