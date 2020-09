Calida : AG a l'intention de reprendre complètement LAFUMA SA

EQS Group-News: CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Offre d'acquisition

Calida Holding AG a l'intention de reprendre complètement LAFUMA SA



25.09.2020 / 20:10



Communiqué de presse de CALIDA GROUP Calida Holding AG a l'intention de reprendre complètement LAFUMA SA Calida Holding AG annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire portant sur les actions de sa filiale cotée à l'Euronext de Paris/France LAFUMA SA, non encore détenues par elle. Actuellement, Calida Holding AG detient 93,50% du capital et des droits de vote de LAFUMA SA. Calida Holding AG offre aux actionnaires minoritaires de LAFUMA SA un prix d'EUR 17,99 par action de LAFUMA, ce qui correspond à une prime de 5,7% sur le VWAP (volume-weighted average price) des 60 derniers jours calendaires. Le volume total de transaction s'élève à environ EUR 8,2 millions. Indépendamment du résultat de l'offre publique, Calida Holding AG prévoit après la clôture de celle-ci une procédure de retrait obligatoire (annulation) pour toutes les actions de LAFUMA SA non apportées dans le cadre l'offre publique au même prix de l'offre publique. Pour les actionnaires minoritaires de LAFUMA SA qui n'apportent pas leurs actions dans le cadre de l'offre publique, cela signifie que les actions qu'ils détiennent seront annulées et qu'ils recevront une compensation à hauteur du prix de l'offre conformément à l'offre publique. Le projet de note d'information sera disponible sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur www.amf-france.org et de CALIDA GROUP sur www.calidagroup.com. L'offre et le projet de note information restent soumis à l'examen de l'AMF. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres de LAFUMA SA et/ou de Calida Holding SA. L'offre publique portant sur les actions de LAFUMA SA ("Offre") ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets et définitifs de l'Offre. La documentation d'offre a été soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers et l'Offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre. Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Calida Holding AG décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions.



Sursee (Suisse), 25 Septembre 2020 Pour toute information complémentaire:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

Tel.: +41 41 925 44 49

ursina.knuesel@calida.com CALIDA GROUP est un groupe mondial spécialisé dans l'habillement qui a son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie et les marques MILLET et LAFUMA dans le segment des sports alpins et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 404 millions CHF et emploie environ 3 000 personnes. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange. Détails supplémentaires à l'annonce:



