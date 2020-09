Calida : annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait visant les actions de Lafuma SA

CALIDA Holding AG

Calida Holding AG annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait visant les actions de Lafuma SA



Communiqué de presse de Calida Holding AG Calida Holding AG annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait visant les actions de Lafuma SA Sursee, le 25 septembre 2020 - 20h00 Calida Holding AG (l'« Initiateur ») annonce son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire sur les actions de LAFUMA SA non encore détenues par elle, au prix de 17,99 euros par action. Dans ce cadre, un projet de note d'information a été établi par l'initiateur et sera déposé dans les prochains jours auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») conformément aux articles 231-13, 231-16 et 231-18 de son règlement général. Le prix offert, soit 17,99 euros par action, externalise une prime de 5,7 % par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes de transactions sur les soixante jours de négociation calculés à la date du présent communiqué. Le montant de l'opération, sur la base d'une acquisition de l'ensemble des actions non encore détenues par Calida, s'élèverait à 8,2 millions d'euros. Calida Holding AG détenant actuellement 93,50% du capital et des droits de vote de LAFUMA SA, un retrait obligatoire au même prix que l'offre publique de retrait sera mis en ?uvre après la clôture de cette dernière, quel qu'en soit les résultats. Conformément aux articles 261-1 et 261-1-1 du règlement général de l'AMF, LAFUMA SA a désigné le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant qui se prononcera sur le caractère équitable des conditions financières du projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire. Les informations complémentaires relatives à l'expert indépendant seront communiquées prochainement par LAFUMA SA. Le projet de note d'information sera disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Initiateur (https://www.calidagroup.com). L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF. Avertissement : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir les titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets et définitifs de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre. Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Calida Holding AG décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. --- A propos de LAFUMA SA Créé en 1930, le groupe LAFUMA SA conçoit, fabrique et commercialise différentes gammes de produits destinés à la pratique des activités de plein air. Les produits concernent l'équipement de la personne (vêtements, chaussures) et le matériel (sacs, sacs de couchage, tentes, cordes, mobilier de jardin). Les marques de diffusion sont MILLET, LAFUMA et LAFUMA MOBILIER. LAFUMA SA est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000035263). --- A propos de CALIDA GROUP CALIDA GROUP est un groupe mondial spécialisé dans l'habillement qui a son siège en Suisse. Il comprend les marques CALIDA et AUBADE sur le segment de la lingerie et les marques MILLET et LAFUMA sur le segment des sports alpins et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 404 millions CHF et emploie environ 3 000 personnes. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange. Pour toute information complémentaire : CALIDA Holding AG Sacha Gerber, CFO Tel. : +41 41 925 44 49 ursina.knuesel@calida.com Fichier PDF dépôt réglementaire



