Zurich (awp) - Le fabricant de sous-vêtements Calida a annoncé mercredi la nomination de Hanna Huber au poste de directrice des informations et du numérique (CIDO). Elle prendra ses fonctions en janvier 2023.

Auparavant au sein de Otto puis de Zalando et forte d'une décennie d'expériences dans le secteur du textile et du e-commerce, M. Huber sera en charge de la transformation digitale et du développement numérique du groupe Calida, explique le communiqué.

