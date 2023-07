Calida Holding AG est une société de holding basée en Suisse et active dans le secteur de l'habillement. La société produit, gère, distribue et vend au détail des vêtements de marque, ainsi que des meubles. Ses activités sont exercées par le biais de cinq unités d'affaires : CALIDA, AUBADE, Groupe MILLET MOUNTAIN, OXBOW, et MEUBLES. L'unité CALIDA comprend les sous-vêtements et les vêtements de nuit de la marque CALIDA ; l'unité AUBADE comprend la lingerie de la marque AUBADE ; l'unité MOUNTAIN Group comprend les vêtements d'alpinisme de la marque MILLET, les vêtements de ski de la marque EIDER et les équipements de plein air et de camping de la marque LAFUMA ; l'unité OXBOX comprend les vêtements de surf et de planche à voile de la marque OXBOW ; et l'unité FURNITURE produit des meubles de jardin et de camping de la marque LAFUMA Mobilier. La société exploite des filiales à part entière en Hongrie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Tunisie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, entre autres, et est l'actionnaire majoritaire du groupe LAFUMA.

Secteur Habillement et accessoires