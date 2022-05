Calida finalise le rachat de Cosabella

Zurich (awp) - Calida a conclu l'acquisition de la marque de lingerie américaine Cosabella, annoncée la semaine dernière pour 80 millions de dollars (78,9 millions de francs suisses).

Le rachat de "l'entreprise renommée internationale et très rentable renforce encore la position" du groupe lucernois "sur son segment clé de sous-vêtements et lingerie", selon le communiqué paru mardi. L'acquisition de 100% de Cosabella, en réinvestissant le produit de la vente de Millet Mountain Group, a été réalisée lundi.

Calida a expliqué plus tôt ce mois vouloir s'appuyer sur ce rachat pour faire entrer ses marques Calida et Aubade sur le marché américain. La firme de Sursee veut aussi faire profiter à Cosabella de sa "position de marché avantageuse" sur le marché européen et pratiquer des synergies, en matière de logistique et d'informatique notamment.

ck/buc