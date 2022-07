Calida: la famille Kellenberger cherche à vendre ses 33,5%

Zurich (awp) - Calida se dirige vers un changement d'actionnaire de référence. La famille Kellenberger du fondateur du producteur et distributeur de linge de corps fait savoir jeudi qu'elle cherche à vendre sa participation de 33,5% dans le capital-actions.

La famille ne dispose pas en son sein d'un successeur disposant de la nécessaire expérience industrielle à Erich Kellenberger au conseil d'administration, ni dans l'immédiat ni dans un avenir concevable, explique le communiqué.

L'organe de surveillance et la direction ont pris note de l'intention des héritiers et concentrent leurs efforts sur le développement d'un groupe coté et indépendant. Le projet des Kelleberger n'a aucune incidence sur la stratégie à moyen terme adoptée fin 2021.

jh/ol