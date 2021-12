Calida obtient une offre ferme pour la vente de Millet Mountain Group

Genève (awp) - Le groupe textile Calida a obtenu une offre ferme de rachat pour le français Millet Mountain Group, dont la vente avait été annoncée en juin dernier. Jean-Pierre Millet, petit-fils des fondateurs de Millet, a en effet déposé une offre avec Inspiring Sport Capital, écrit la société lucernoise vendredi dans un communiqué.

La conclusion de la transaction est attendue pour le deuxième trimestre 2022. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction. Calida entend par ailleurs utiliser le produit de cette vente pour des acquisitions dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie 2026 du groupe, centrée sur les marques Calida et Aubade pour les sous-vêtements et la lingerie ainsi que Lafuma Mobilier pour les meubles de plein air. En 2020, Calida avait déjà cédé les vêtements de ski Eider et les vêtements de surf Oxbow.

L'an dernier, Millet Mountain Group a réalisé un chiffre d'affaires de 78,2 millions de francs suisses et comptait environ 750 collaborateurs, rappelle Calida.

Le retour de la famille Millet au sein de Millet Mountain Group avait été amorcé en décembre 2020 avec l'arrivée d'un autre descendant des fondateurs, Romain Millet, au poste de directeur général. Cité dans la communiqué, Jean-Pierre Millet a fait part de sa joie de rejoindre l'entreprise de ses grands-parents à l'occasion du centième anniversaire de sa fondation et 50 ans après sa sortie du giron familial.

L'homme d'affaires Jean-Pierre Millet est fondateur de Carlyle Europe, la branche européenne du géant américain du capital-investissement Carlyle Group, qu'il a dirigée de 1997 à 2012. Il est aujourd'hui notamment président du conseil d'administration de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), une société d'investissement belge contrôlée par la famille Frère.

Inspiring Sport Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les événements sportifs.

